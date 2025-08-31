Katus Attila nem felejtette el, milyen nélkülözni

Egy igazán különleges nap tanúi lehettek azok, akik augusztus végén ellátogattak a Pénzmúzeumba: a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából rászoruló gyerekek kaptak telepakolt iskolatáskákat, benne minőségi tanszerekkel és mindemellett olyan élményekkel, amelyek hosszú időre emlékezetesek maradnak számukra. A programon több ismert személyiség is részt vett, köztük Wolf Kati, Kardos Eszter, Trokán Anna és Katus Attila, akik személyesen adhatták át a gyerekeknek az ajándékokat.

Katus Attila sportoló sokak számára példakép (Fotó: Máté Krisztián)

Katus Attila saját élményei miatt adományozik

Katus Attila számára nem ismeretlen az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás. Mint elmondta, immár több mint tizenegy éve aktívan vesz részt különféle jótékonysági kampányokban, amelyek évről évre visszatérnek, és mindegyiknek az a közös célja, hogy segítséget nyújtson a rászorulóknak. Az iskolakezdési akcióhoz is több alkalommal csatlakozott már, és szívügyének tartja, hogy a gyerekek magabiztosan és örömmel kezdhessék meg az új tanévet.

A szakmámból fakadóan segítő ember vagyok, és a személyiségem is olyan, hogy könnyen tudok kapcsolódni másokhoz

– mesélte.

Katus Attila aerobikórákat tart a mai napig (Fotó: Mediaworks)

„Számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a magam módján hozzátehetem a tudásomat és a tapasztalataimat ezekhez a programokhoz.”

Attila arról is beszélt, hogy gyermekkorban mindenki rászoruló helyzetben van:

Kiszolgáltatottak vagyunk szüleinknek, az iskolának, a társadalomnak. Felnőttként azonban eljön az a pillanat, amikor lehetőségünk van visszaadni valamit abból, amit kaptunk, vagy éppen olyasvalakinek adni, akinek most nagyobb szüksége van rá. Nem mindig az számít, mit adsz. Sokszor maga a gesztus, a figyelem és a törődés jelenti a legnagyobb ajándékot

– fogalmazott.

A sportember külön kitért a példaképek jelentőségére. Úgy véli, hogy egy-egy személyes találkozás hosszú távon meghatározó élmény lehet egy gyerek számára. Saját emlékeiből hozott példákat, mennyire fontos volt számára, ha gyerekként kapott egy vadonatúj iskolatáskát vagy füzetet, és mennyire vágyott olyan dolgokra, amelyeket szülei nem tudtak megadni.