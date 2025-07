A TV2 sztárja végre megmutatta a nőt, akiről egykori felesége mellett is annyit beszélt

Aki követte a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadát, az nagyon jól tudja, hogy ki az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb nő Wollner Péter Brumi életében. Többször is beszélt róla egykori feleségének, Reninek, és bizony a végső döntés során nagy dilemmát is okozott Bruminak a szeretett személytől való esetleges nagy távolság.

Reni és Brumi a műsor végén is igent mondott egymásnak, ám a házasságuk végül viharos véget ért (Fotó: TV2)

Természetesen Wollner Péter Brumi nagymamájáról van szó, akiről többször is hallhattak a nézők. Brumi pedig most, egy jeles nap alkalmából a közösségi oldalán mutatta meg a mamikáját, aki 92 éves lett. A szülinapi lufis fotó pedig felrobbantotta az internetet. Pár óra alatt ezernél is több lájkot kapott, és több száz hozzászólás érkezett a fényképhez.

A rajongók egymás után küldték jókívánságaikat Brumi nagymamájának.

„Brumi, Isten éltesse még nagyon sokáig erőben és egészségben a nagyikádat!”

– írta egy hozzászóló.

„Boldog születésnapot kívánok a mamának!”

– kommentelt más.