Singh Viki szexi képe letarolta az Instát!

Singh Viki énekesnő ismét bebizonyította, hogy a kor tényleg csak egy szám – és ha valaki tudja, hogyan kell a reflektorfényt magára irányítani, akkor az ő. Az énekesnő egy szexi, de mégis ízléses képet posztolt az Instagramra, melyhez egy provokatív kérdést írt: „Azért nyugtassatok meg, hogy »anya« talán még nem vállalhatatlan, így közel a 40-hez…”

Singh Viki képe láttán sokaknak tátva maradt a szája

A válasz pedig nem is késett. VV Greg – aki nem éppen a visszafogott stílusáról híres – azonnal reagált:

„Anya’ nagyon jó vagy! Megnyugtatlak! Némelyik 20 éves elbújhat…”

És nem ő volt az egyetlen, aki nem bírta szó nélkül hagyni a fotót. Köllő Babett szívecskékkel kommentelt, a rajongók pedig egyszerűen odavoltak. Olyan hozzászólások özönlöttek, mint „Istennő vagy!”, „Bomba formában vagy!” és „Csodaszép vagy és önazonos, széplelkű és nagyon csinos!”

16 évesen szerepelt a Megasztárban

Viki már régóta nemcsak a hangjával hódít – bár a Megasztárban tűnt fel és a Rising Star című műsorban is láthattuk, a Sztárban Sztár című műsorban átváltozóművészként is megmutatta sokoldalúságát. A közösségi médiában is aktív, és nem fél megmutatni a nőies oldalát – legyen szó edzés utáni szelfiről vagy éppen egy csábos, de ízléses képről. Az önazonosság, amit képvisel, sok nőnek ad erőt és önbizalmat.

Foglalt a szíve?

Ami a magánéletét illeti, Viki ritkán beszél róla nyilvánosan. Egy ideje nem mutatkozott senkivel, de a követői még mindig kíváncsiak: van-e új szerelem az életében? Egyelőre úgy tűnik, szingli, és minden energiáját az önmegvalósításnak, a zenének és az egészségnek szenteli – no meg annak, hogy „anya” szerepben is ragyogjon. Bár saját gyermeke nincs, nem egy követője utal rá viccesen, hogy mindenki anyukája lett az Instán.

A kép alatti hullámokat pedig egyértelműen az váltotta ki, hogy Viki egyszerre őszinte, önironikus és elképesztően dögös. A kortárs popdíva üzenete egyértelmű: negyven közelében is lehet valaki kihívó, csábító és önazonos – és ez ma már nem kivétel, hanem példa.