„Itt már majdnem konkrétan elájulok” – megdöbbentő videót tett közzé a magyar énekesnő

„Várd ki a legvégét!” – írja Singh Viki legújabb énekes videójához, melyben az egyik legismertebb és legnehezebb dalt énekli, s nem csak a dalszöveget íraj ki hozzá magyarul, de felirattal kommentál is! A dal, mely többek közt a Bridget Jones naplója című moziban is felcsendült, az All By Myself című sláger. (Eric Carmen szerzeményéről van szó, az ő dala a Dirty Dancingből ismert Hungy Eyes is, de ezt a számot Céline Dion szintén sikerre vitte.). Viki produkciója rengeteg embert megérintett, különösen azzal a résszel, ahol bevallja: „És itt már konkrétan majdnem elájulok”.

Singh Viki előadását rengetegen dicsérték (Fotó: GaBe / Ripost)

Singh Viki produkciója nem maradt szó nélkül, elképesztő elismerő hozzászólásokat kapott az énekesnő. Íme az egyik:

„Sokat hallottam már világszínvonalról beszélni embereket különböző tehetségkutatókon... Viszont nekem ez a Világszínvonal.”

Viki a könnyeivel küzdve válaszolt.

„Olyan, mintha észrevettetek volna! Nem tudom elmondani, hogy ez mit jelent számomra. Olyan, mint hogyha végre látszódnék. Hogy nem csak úgy énekelek, hanem minthogyha elérnék végre a szívetekhez. Úgyhogy nagyon nagyon köszönöm, hogy veszitek a fáradtságot, és leírjátok ezeket a gondolatokat (...)”

– fogalmaz Singh Viki, akinek válaszvideója ITT látható.

A kommentált dalrészletet pedig mutatjuk: