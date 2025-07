Puskás Peti beleállt a lusta szülőkbe: „Függőségbe lökjük, kiirtva ezzel belőle a gyermeki ösztönös igényét”

Puskás-Dallos Bogi és Puskás Peti kisfia, Ábel lassan már kétéves, így egyre több mindenre kíváncsi a világgal kapcsolatban. Ebből pedig természetesen nem maradhatnak ki az okos eszközök sem. Az énekes most elárulta, hogy állnak ehhez a kérdéshez, és mit gondol azokról a szülőkről, akik túl sok képernyőidőt adnak a kisgyerekeiknek.

Puskás Peti és Dallos Bogi kisfia nem lesz telefonfüggő, a szülők nagyon szigorúak ebben a kérdésben (Fotó: archív/hot! magazin)

Legutóbb Puskás Peti felesége, Dallos Bogi mesélt arról, mivel mindketten a vegán életmódot követik, Ábelt is igyekeznek ehhez szoktatni, de természetesen csak az egészséges keretek között. Akkor sokan kiakadtak a házaspárra, akik utólag tisztázták, semmi olyat nem tesznek, ami veszélyezteti a kisfiú egészségét, és ha elég idős lesz, eldöntheti majd, milyen életmódot választ. Most azonban egy újabb megosztó téma merült fel, Puskás Peti Facebook-oldalán fakadt ki a gyerekek képernyőidejét illetően, sokan egyet is értettek vele.

Puskás Peti gyermeke napi fél órát nézhet mesét

A színész bevallotta, természetesen náluk is van meseidő, de igyekeznek ezt a minimumra szorítani, ugyanis nagyon rossz véleménnyel vannak az okos eszközök nagymértékű használatáról, még felnőttek esetében is.

A telefon, a monitor igenis drog. Számunkra is borzasztóan és a gyerekek számára is. Ábel hamarosan 2 éves. Nálunk is van (nem akarok hazudni) meseeidő esténként, amikor egy negyedórát együtt nézzük a bogyót vagy a boribont. Vagy például tegnap, amikor kettesben voltunk majdnem egész nap, amikor készülődnöm kellett, gyorsan betettem neki a kedvenceit arra a kb. 20 percre

– vágott bele.

„Most, amikor nyaralni voltunk pár napra, rossz volt látni, hogy hosszasan van a pici gyerekek kezében telefon, miközben mindkét szülő ott van. Egyszerűen megfosztjuk a gyereket a nézelődéstől, a felfedezéstől, az unalomtól, az unalomból fakadó kíváncsiságtól, hogy mindent megnézzen, megfogjon, kipróbáljon, kúszzon-másszon-elessen-fájjon. Hagyjuk, hogy beszippantsa a képernyő és semmi más ne történjen, csak üljön mozdulatlanul és bambuljon órákon keresztül” – fejtette ki a véleményét.

Puskás-Dallos Peti nem kímélte a figyelmetlen szülőket (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Puskás Peti szerint a telefon függőségre nevel

Azt persze a sztárapuka is elismeri, hogy néha mindenkinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra, de úgy gondolja, ezzel könnyen túlzásba lehet esni.

Kell persze néha a szünet. De gyakorlatilag nem egy kis falatkát adunk a gyerek kezébe kipróbálásra, hanem függőségbe lökjük, kiirtva ezzel belőle a gyermeki ösztönös igényét a kalandokra és vele együtt a tanulásra

– zárta posztját, amivel a legtöbb kommentelő is teljesen egyetértett.