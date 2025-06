Puskás Peti: „A mai napig bennem van a kétely, hogy vajon jól énekelek-e”

Nagyon érdekes volt, hogy előjöttek belőlem azok a húsz évvel ezelőtti érzések és görcsök, hogy vajon tudok-e énekelni. Ugyanakkor ez motiváló dolog is lehet, hiszen én is hallottam, hogy ez régen nem volt jó és ennek hatására elkezdtem zongorázni, gitározni, énekelni tanulni és úgy gondoltam, hogy fejlesztenem kell magam. Meg akartam mutatni a világnak, hogy jól tudok énekelni és képes vagyok fejlődni is. Hogy több vagyok ennél, mint amit láttak belőle