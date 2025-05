Puskás Peti meglepte rajongóit, fiával együtt szokott kertészkedni - Videó

Ha azt hitted, hogy a kertészkedés csak nyugdíjas hobbi, Puskás Peti ezt megcáfolja. Az énekes legújabb videójában olyan világot mutatott be, amit sok követője azóta is tátott szájjal néz.

Puskás Peti hatással szeretne lenni a kerttulajdonosokra Fotó: Hatlaczki Balázs

Puskás Peti a valódi életre szavazott

Puskás Peti gyep- és tujamentes övezetté alakította saját kertjét, és nem is rejti véka alá a véleményét. A klasszikus „gyep-tuja” kerteket temetőkerthez hasonlította, ahol „semmi nem akar élni”. Helyette ők inkább olyan kertet álmodtak meg, ahol zöldség, gyümölcs, vadvirág és vadélet is megfér egymás mellett – és meg is él.

Mesélek kicsit az ‘erdőkertünkről’ a 27 fával, hátha mások is kedvet kapnak

– írta Peti a videó mellé, ami gyakorlatilag egy zöld kiáltvány lett a természetesebb, élőbb kertekért. És hogy ez nem csak duma, azt be is bizonyítja, nem használ permetszert és törekszik arra, hogy a környezet minél diverzebb legyen.

Fontos üznetetet fogalmazott meg videójában Fotó: Hatlaczki Balázs

A zöld influenszer

A videóban bemutatott fák nagy része gyümölcsfa, de helyet kapott sok zöldség is, díszfüvek, vadvirágok – és ami a legszebb: élet. Madarak, gyíkok, beporzók járnak vissza. És hogy miért csinálja? Mert szerinte, így vállal felelősséget a környezetért és mert jó.

A kert csendje, a jó levegő, a munka öröme – ez nem teher, hanem kikapcsolódás

– vallja. Ráadásul kisbabájával együtt szoktak kertészkedni – így a zöld gondolkodás szó szerint családi örökség lesz.

Ha így halad, hamarosan Puskás Peti válik a legnépszerűbb úttörő hazai zöld influenszerré, és ki tudja, talán tényleg ő lesz az, aki miatt kevesebb gyep és több élet lesz a magyar kertekben.