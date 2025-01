Puskás Peti egyedül maradt a babával: „Egészen elképesztő indulatokat korbácsolt a téma”

Puskás Peti és Dallos Bogi párosa az egyik legkedveltebb a magyar sztárvilágban. Egymás iránti szeretetüknél kevés nyilvánvalóbbat látni a médiában, a rózsaszín köd pedig csak még rózsaszínebb lett 2023 szeptemberében, mikor megszületett kisfiuk, Ábel. Peti most nagy lépésre szánta el magát: ő marad otthon a babával…

Puskás Peti és Dallos Bogi gyereke másfél éves lett, a házaspár fontos változást vezetett be a kis Ábel életében Fotó: Bánkúti Sándor

24 órás szolgálatot teljesít Puskás Peti a gyereke mellett

Puskás Peti és Dallos Bogi gyereke, Ábel másfél éves, most pedig fontos mérföldkőhöz ért a család, amiről az énekes számolt be:

„Mindig mondtam Boginak, ha babánk születik szívesen megyek gyesre! Most belekezdett egy új műsor forgatásába, úgyhogy egész héten én vagyok Ábellel, nagyszülői besegítéssel. Mit ne mondjak, háztartásbelinek lenni 0–24 órás meló, marha fárasztó tud lenni, de a legcsodásabb ennyit együtt lenni a kisfiammal” – taglalta a közösségi oldalán az énekes-színész. Ezután kifejtette, hogy nagy szükségét érzi, hogy az édesapáknak is biztosítva legyen minél több időt otthon tölteni az első időszakban, hiszen ezek soha vissza nem hozható pillanatok.

„Szerencsés vagyok, hogy ennyi időt tölthetek vele, bízom benne egy csomó ötlet-példa érkezik arra, miként lehet segíteni más apukákat is” – summázta gondolatmenetét a kispapa.

Bejegyzésére kommentcunami érkezett, Peti ugyanis a Dániában működő rendszert hozta pozitív példaként, amit többen is megcáfoltak. Mindezt látva Puskás Peti egy újabb videóban tisztázta, nem a gazdasági rendszereket kritizálja, hanem sok esetben az emberi hozzáállás javítását sürgetné.

„Elképesztő, milyen indulatokat korbácsolt a téma. Ez nem a gyes rendszeréről szól, hanem egy apuka tapasztalásáról, ez az apuka pedig én vagyok. Látom, hány apuka van a környezetemben, akinek pici gyermeke van, de nem tud eleget otthon lenni vele. De nemcsak az apukákról beszélek, hanem a másik félről, aki nem otthon maradt, hanem dolgoznia kell. Én szerencsés vagyok, hogy itthon tudok lenni, hogy ha Boginak bejön egy több- napos, egyhetes forgatás, akkor fel tudok szabadítani egy csomó időt, hogy itthon maradjak a babával, én legyek a háztartásbeli. Nagyszülői támogatással, akik óriási segítséget adnak nekem” – tette még hozzá Peti.