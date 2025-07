Aggasztó jóslatok érkeztek Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatáról

Meghan és Harry kapcsolatáról megosztó vélemények vannak, viszont egy brazil jövőbelátó, Athos Salomé, akit sokan „élő Nostradamusként” emlegetnek, újabb nyugtalanító jóslatot tett a brit királyi család két ismert tagjáról. A férfi, aki korábban már előre megjósolta II. Erzsébet királynő halálát és a koronavírus-járványt, most Harry herceg és felesége, Meghan Markle sorsát látja veszélyben.

Harry és Meghan kapcsolata a jövőben meg fog változni, legalábbis a brazil jós szerint / Fotó: Getty Images / hot magazin

Meghan és Harry szakítani fognak?

A life.hu információi szerint a The Sunnak adott nyilatkozatában Salomé azt állította, hogy a Sussexi hercegi pár kapcsolata ugyan hivatalosan egyben marad, de szakmai útjaik egyre inkább szétválnak majd. Bár jelenleg az Egyesült Államokban élnek együtt két gyermekükkel, a látnok szerint a köztük lévő érzelmi távolság csak tovább nő.

Lehetséges, hogy a nyilvánosság és a márkaépítés szempontjából házasként folytatják, de valójában egyre elhidegültebbek lesznek egymástól

- állítja Athos, aki külön kitért Meghan új vállalkozására, az As Ever márkára is.

A jós Kabbala-alapú elemzései szerint komoly kihívások fenyegetik Meghan Markle üzletét, mivel problémák merülhetnek fel az ellátási láncban, és ha nem sikerül friss, hiteles történetet adni a márkának, a piaci érdeklődés gyorsan elapadhat.

Athos úgy látja, hogy Meghan ambíciói és erőteljes önépítése, különösen az, hogy önmagát „progresszív ikonná” kívánja formálni, csak tovább mélyíti a szakadékot közte és Harry között. A pár ennek következtében egyre inkább megosztott környezetben kénytelen építeni saját személyes márkáit.

A látnok szerint a Megxit után eltelt öt évben a pár stratégiailag rendkívül kényes időszakba lépett, ahol a hitelesség és a jótékonykodás látszata fontosabb, mint valaha, ám a belső feszültségek már nem lesznek könnyen palástolhatók.