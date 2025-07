Kiszel Tünde és Hunyadi Donatella: a legjobb anya-lánya páros titkai!

Kiszel Tünde számára a nyár egyet jelent a folyamatos pörgéssel – noha a legtöbben ilyenkor pihenőt tartanak, ő még most is dolgozik. Legyen szó szépségversenyekről, ünnepi rendezvényekről vagy épp céges eseményekről, mindig számítanak a jelenlétére.

„Köszönöm, nagyon jól érzem magam a bőrömben. Imádom a nyarat. Eléggé sok megkeresést kapok, szépségversenyeken szoktam zsűrizni, rendezvényekre hívnak, videóüzeneteket kérnek tőlem – születésnapra, névnapra, esküvőre, vagy épp céges búcsúztatásra” – kezdte a Metropolnak.

Kiszel Tünde ma is rengeteg megkeresést kap (Fotó: kiszeltunde.hu )

„Rendszeresen részt veszek a Little Miss Hungary gyermek- és tini szépségversenyen, de augusztusban például a Balatonon rendeznek egy felnőtt versenyt, ahová szintén meghívtak” – tette hozzá.

Most is akadt egy kis munka, bár erről még nem beszélhet nyilvánosan. Emellett sikerült egy kis pihenést is beiktatnia Horvátországban, így a kellemest a hasznossal tudta összekötni.

„Ami a nyaralásokat illeti, leginkább a tengerparti helyeket szeretem. Külföldi utakon sem a passzív pihenést választom – szeretünk kirándulni, múzeumokat látogatni, megkóstolni a helyi ízeket, megismerni az adott kultúrát. Persze volt már kellemetlenebb pillanat is: például beleléptem egy tengeri sünbe, vagy megcsípett egy medúza – de komolyabb baj sosem történt” – részletezte.

Kiszel Tünde testvére is mindenhová elkíséri a naptárdívát (Fotó: Kiszel Tünde)

Kiszel Tünde lánya elköltözött

Az utóbbi időben a magánéletemben is történt változás. Lánya, Hunyadi Donatella már nem él vele, ennek ellenére rendszeresen tartják a kapcsolatot.

„Minden nap találkozunk, telefonon is állandóan beszélünk. Van egy közös családi csoportunk is, ahol képeket küldünk egymásnak. Az elmúlt időszakban három egymást követő nap is fellépése volt Donatellának, mindháromra elkísértem. Donatella elköltözése persze nehéz pillanat volt.”

Sok év után üres lett a lakás, de tudtam, hogy ez az élet rendje.

„Ráadásul soha nem érzem magam egyedül – nem is tudom, mit jelent az az érzés, hogy unatkozni. Nagyon sok barátom, barátnőm van, akikkel rengeteg közös programunk van. A nővéremmel is kiváló a kapcsolatom – ő orvosnő, és ő is nagyon szereti az operát, így gyakran megyünk együtt előadásokra. A kutyusunk, Mimi is gyakran van velem, egy igazi társra leltem benne” – fejtette ki.