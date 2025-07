Király Linda összetört a gyűlölködők miatt: „Csak inspirálni szerettem volna” - Fotó

Király Linda 20 kilótól szabadult meg, kemény munkával, ketogén diétával és a testvére, Viktor támogatásával. A fogyásához drasztikus életmódváltást hajtott végre. Linda kemény ketogén étrendet követ, amely segít a kalóriák számolásában és a súlycsökkentésben. A diéta során tiszta ételeket fogyaszt, és figyel a megfelelő tápanyagbevitelre. Heti hatszor edz, amely magában foglalja a bokszot és az erősítő edzéseket. A testvére, Viktor is motiválja őt, mivel együtt edzenek, ami segít a kitartásban és a motiváció fenntartásában.

Király Linda / Fotó: Szabolcs László

Király Linda már többször is hangsúlyozta, hogy a fogyás nemcsak fizikai, hanem mentális folyamat is. Meditációval és pszichológiai tanulmányokkal foglalkozik, amelyek segítik őt a lelki egyensúly megtalálásában. Hisz abban, hogy a hízásnak érzelmi háttere van, és amióta foglalkozik a lelki részével is, a súlya szépen csökkent.

Ennek eredményeként, Király Linda az elmúlt hónapokban 20 kilótól szabadult meg, és a változás nemcsak a külsejére, hanem az életmódjára is pozitív hatással volt. Az énekesnő most először érzi, hogy egyensúlyban van az élete, és a fogyás nemcsak egy egyszeri diéta, hanem egy hosszú távú életmódváltás része. Király Linda példája jól mutatja, hogy a kitartás, a megfelelő étrend és a lelki munka együttesen segíthet a sikeres fogyásban.

Linda ki is nyílt, de most közösségi oldalán többen is betámadták boldog és sugárzó képei miatt.

„Nagyon sokat küzdöttem azért hogy ilyen formában legyek. Az utóbbi napokban lattam a kommenteket a képeimre és nem esett jol. Beszolasok voltak amikor dagi voltam es most is kapok beszolasokat hogy lefogytam. Én mindig is csak inspirálni szerettem volna másokat a példámbol …sajnos általában mindent látok. A sok rosszindulatú kommentet hogy ez nem lehet mostani foto, hogy minden mással fogytam mint kő kemény munkával, hogy mindenkinek van véleménye de fogalmuk sincs hogy min mentem keresztul. Igen is ez vagyok én MOST. Ha tetszik ha nem. Nagyon megharcoltam érte. Aki eddig is támogatott.. nagyon szeretlek titeket.. végtelen hálám” – írta Király Linda a posztjában.