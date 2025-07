Lázasan készülődik Köllő Babett, igazi világsztárral fog találkozni

Köllő Babettet két dolog fixen lázban tartja az utóbbi hetekben. Egyrészt, nyakra-főre bontogatja a világot meghódító Labubu figurákat, másrészt pedig készül Jennifer Lopez budapesti koncertjére, ami most vasárnap lesz az MVM Dome-ban. A színésznő korábban már elárulta lapunknak, hogy fogalma sincs, mit is vegyen fel a korántsem hétköznapi találkozóra és persze a gigakoncertre. Így arra gondoltunk, egy nappal a buli előtt újra megkérdezzük, kisimultak -e már az idegei, vagy végképp eluralkodott rajta a kislányos rajongás, amit mindenki érezne a helyében. Hiszen Köllő Babett nem „csupán” a koncertre hivatalos, de lehetőséget kapott arra is, hogy találkozzon az ikonikus dívával.

Köllő Babett már hetek óta készül Jennifer Lopez koncertjére (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Jennifer Lopez koncertjére készül Köllő Babett

„Hogy izgulok -e? Az nem is kérdés! De a korábbinál már jóval előbbre járok, hiszen legalább már azt tudom, hogy mit veszek fel Jennifer Lopez koncertjére. Sőt, biztosra megyek és megkértem a kedvenc fodrászomat és sminkesemet, akik számtalanszor készítették már el a frizurámat és a sminkemet, hogy áldozzanak rám pár órát a vasárnapjukból.

Így legalább már abban biztos lehetek, hogy nem úgy fogok kinézni Jennifer mellett, mint egy balkáni mosónő

– kezdte nevetve Köllő Babett, akinek egyébként egy szavát sem értjük, hiszen szerintünk a legrosszabb napján is fel tudja venni a versenyt idoljával, de ő tudja… „Bele-belenéztem a Jennifer Lopez koncertturné kapcsán megtalálható videókba, így már láttam, nagyjából hogy fog kinézni az asszony. Hát nem mondom! Mindenesetre igyekszem, hogy ne csak ő, de én is jól nézzek ki a közös képen, ha sikerül majd készítenem egyet” – tette hozzá Babett.

Jennifer Lopez vasárnap este ad koncertet Budapesten (Fotó: Green Stage Producion)

„Mi olyasmit tudnék mondani neki, amit ő maga nem tud?”

A színésznőt arról is faggattuk, tervezi-e, hogy kérdésekkel bombázza majd a világsztárt, de Babett meglepő és egyben nagyon szimpatikus választ adott. „Nem vagyok az a könnyen zavarba jövő típus, így ha tehetem, könnyedén váltok majd pár szót J.Lo-val. Ugyanakkor pontosan tudom, vagy legalábbis sejtem, milyen munkával jár az, amit ő művel a színpadon. Így biztosan nem leszek tolakodó. Ha azt látom, hogy nyitott rá, váltok vele pár szót, de az is bőven csodálatos, ha lőhetek pár közös képet. Egyébként is, mi olyasmit tudnék mondani neki, amit ő maga nem tud? Hogy csodálatos? Hogy egy igazi idol? Na igen, de ezeket minden nap ezerszer hallja…” – nevetett ismét Köllő Babett, aki már most biztos benne, hogy ha sikerül közös fényképet készítenie Jennifer Lopezzel, annak díszhelye lesz otthona egyik főfalán.