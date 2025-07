Michelin-csillagos séf és 300 liter víz: titkok a budapesti Jennifer Lopez-koncertről

Vasárnap jön el a pillanat, amire mindenki vár már jó ideje: Jennifer Lopez, vagy ahogy a fiatalabb generáció szólítja, J.Lo végre koncertet ad Budapesten, méghozzá az MVM Dome-ban. A garantáltan nem mindennapi buli előtt Regán Lili izzítja majd be a közönséget. A Bors most számos kulisszatitkot derített ki a backstage-ből: a világsztárt például 300 liter víz és egy Michelin-csillagos séf is várja majd.

Jennifer Lopez garantáltan nagy bulival készül! Fotó: AFP

Michelin-csillagos séf főz Jennifer Lopeznek

A világturnék gasztronómiája ritkán kerül reflektorfénybe, kivéve, ha egy Michelin-csillagos étterem séfje főz a popdívának. A budapesti koncert kulináris felelőse Koppány Levente, az esztergomi 42 Restaurant éléről, akinek konyhája világszínvonalat képvisel precizitásban, kreativitásban és tudatosságban.

Ez teljesen más, mint egy szombat esti szerviz az étteremben. Ez művészet logisztikában, ízekben, emberekben

– jelentette ki a séf, hozzátéve: a menü szigorúan egészségtudatos és J.Lo személyes preferenciáira szabott, mégis magán viseli a 42 védjegyét, konkrétan az Esztergom íz-DNS-ét. A sztár egyik kedvencének ígérkezik a Dunai galóca vajmártással, kaporral, kaviárral, míg a céklás fogás egy földgömb alakú, egyedi kerámiában érkezik amely alatt az esztergomi Bazilika sziluettje sejlik fel.

A kihívás az, hogyan lehet egyszerre meglepni és mégis komfortzónában tartani egy világsztárt a színpadra lépés előtt

– tette hozzá Koppány Levente.

300 liter magyar forrásvíz a backstage-ben

Jennifer Lopez csapata nem bízta a véletlenre az egyik legfontosabbat: a hidratálást. A koncert napján több mint 300 liter magyar forrásvíz kerül a backstage-be, ráadásul nem is akármilyen. A választás a Chernel forrásvízre esett, amely Horvátzsidány mélyéből tör fel, és már 1225-ben gyógyvízként említették. A Chernel víz különlegessége a rendkívül alacsony nátriumtartalom, a magas kalcium- és magnéziumtartalom, valamint a metakovasav, amely a fizikai terhelés alatt is frissítő hatású. A terméket egy madridi vakteszten választották ki J.Lo csapatának tagjai, nem tudva semmit arról, hogy a nedű egy nyolcszáz éves magyar forrásból érkezett.

