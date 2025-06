Újra együtt vannak a Házasság első látásra exei

Több közös videót is készített a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának két nagy kedvence: Brumi exe és Orsi volt férje, melyek hatására a rajongók összeboronálták őket. Hiába mondta Reni és Zoli is, hogy csak barátok. Mivel a közös tartalmak abbamaradtak, a pletykák is elcsitultak. De vajon mi lesz most?!

Közös fotón a Házasság első látásra nagy kedvencei: újra fellángolhatnak a pletykák? (Fotó: TV2)

Reni ugyanis péntek délben az Instagram-csatornáján tett közzé egy közös fotót Zoli, és egy „nevető harmadikkal”, Petrával! Vajon a friss felvétel megerősíti. hogy tényleg csak barátok, vagy épp ellenkezőleg: újabb összeesküvés-elméleteknek ad alapot?! Egy biztos, ennél a tartalomnál Reni korlátozta a hozzászólásokat.