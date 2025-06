"Nem hagyott aludni..." Törőcsik Franciska nem rejtegeti tovább, megmutatta az apróságot

Törőcsik Franciskának igazán nincsen oka a panaszra: a neve sokak szemében már összeforrt a minőségi alkotással, amin nincs is mit csodálkozni. A színésznő az utóbbi időszakban csupa sikerprodukcióban szerepelt, kezdve a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmmel, amely azóta is nagy érdeklődés közepette fut a mozikban, és sorra dönti meg a nézettségi rekordokat, de hasonlóan kedvező fogadtatásban részesült a TV2 Hunyadi sorozata is. Nemrég ráadásul befejeződött Franciska legújabb filmjének, a Magyar menyegzőnek a forgatása, amelyet már most tűkön ülve várnak a rajongók.

Nehéz éjszakája volt Törőcsik Franciskának / Fotó: Mate Krisztian

A színésznő tehát kétségtelenül a karrierje csúcsán jár, és, bár a közösségi oldalán megoszt időnként bennfentes információkat, alapvetően óvja a magánéletét, így azt sem lehet biztosan tudni, van-e jelenleg párkapcsolata… Azt viszont nem titkolja, a szívében két fontos személy is helyet foglal, még akkor is, ha előfordul, hogy nem hagyják őt aludni éjszakánként.

Miután egész éjszaka rohangált, és nem hagyott aludni…

- írta a 24 óráig elérhető Instagram-történetében Franciska, mialatt egy édesdeden alvó, vörös cicáról osztott meg egy fotót, majd nem sokkal később egy újabb fényképet is közzétett, ezúttal egy szürke, ugyancsak békésen szundikáló macskáról.

Fotó: Instagram

Ő sem hagyott aludni még nemrég…

- árulta el a színésznő, ám érezhető volt, hogy igazából cseppet sem haragszik – ezzel pedig az állattartók feltétlenül tudnak azonosulni, hiszen, ha néha kellemetlenségekkel is járnak, sokkal szürkébb és unalmasabb lenne az életünk a kis kedvencek nélkül.