Újabb siker: Bezsebelt még egy díjat a Hogyan tudnék élni nélküled?

A Hogyan tudnék élni nélküled? kétségkívül a 2024-es év egyik legnagyobb dobása volt, ami debütálása óta folyamatosan zsebeli be a sikereket.

Hogyan tudnék élni nélküled?: A Kuplung zenekar hivatalos elismerésben részesült, Petőfi Zenei Díjat kapott (Fotó: Szabolcs László)

Hogyan tudnék élni nélküled: a koncert már elkerülhetetlen lesz

A film a megjelenése óta elképesztő számokat hozott a konyhára, a rajongók körében pedig nem egy fanatikus néző versenyt csinált abból, hányszor nézni meg a moziban: volt olyan, aki száz alatt meg sem állt. Egy másik lelkes rajongó még Facebook-csoportot szervezett “Kuplung koncertet az Arénába” felkiáltással, amely csoportban annyira gyorsan összegyűltek a követők, hogy az alkotók kénytelenek voltak reagálni a kezdeményezésre.

Alapvetően mindenki nyitott erre a kezdeményezésre, valószínűleg nyár elején fogjuk tudni elkezdeni szervezni, mert addig annyira elfoglaltak a színészek, hogy esélytelen lenne összehozni mindenkit. A cél az, hogy decemberre megvalósulhasson, vélhetően a Sportarénában, de hogy milyen formában és milyen körülmények között, egyelőre kérdéses. Megpróbáljuk hamarosan véglegesíteni az időpontot, hogy hivatalosan is bejelenthessük

- árulta el nemrég a Borsnak Kirády Attila. A fikciós Kuplung zenekar sikereit mi sem példázza jobban, mint hogy vasárnap este Petőfi Zenei Díjat kapott: az El kell, hogy engedj című dal az év dala lett a Kuplung zenekar előadásában. A hírt a film hivatalos közösségi oldalain osztották meg, a díjat pedig Kirády Marcell, A kuplung együttes egyik tagja és a film egyik főszereplője vette át.

A film óriási népszerűséghez hozzátartozik az is, hogy a teljes tracklistát nemrég CD-n is kiadták, ami több mint 10 hete a hivatalos Album Top 40 slágerlista élén áll; illetve felkerült a zenei srteaming-platformokra, ahol pillanatok alatt elérte a 14 milliós lejátszást, ennek köszönhetően hamarosan aranylemez lehet belőle. Az alkotók egyébként nagyon hálásak, hiszen nem titkolt szándékuk volt, hogy Demjén dalai ilyen formában, de megtartva az eredeti szépségüket, újjászülessenek, ami most úgy fest, hogy nagyon is sikerült.

A Hogyan tudnék élni nélküled? vetítések nem értek véget

A filmet a mozikon kívül egyébként hamarosan a Magyar Mozgókép Fesztiválon is láthatják a nézők: Június 18. és 21. között, a hagyományokhoz híven Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 15 helyszínen vetítik majd le a hazai mozgóképes alkotások színe-javát. A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása önmagáért beszél, a főszerepben Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Peti, Kirády Marcell, Márkus Luca és Kovács Harmat láthatók.