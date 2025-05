Megszólalt a Demjén Ferenc film rendezője, exkluzív titkot árult el

Rekordnézettséget ért el a tavaly decemberi premier óta a Hogyan tudnék élni nélküled? című film és úgy tűnik, a szerelemvonat féktelenül vágtat tovább, túl a 750 ezredik mozijegyen. A Demjén Ferenc slágereit felvonultató romantikus vígjáték a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje a hazai mozikban. Ráadásul még az is megtörténhet, hogy a filmbeli Kuplung Zenekar életre kel és a pillanatok alatt 25 ezresre nőtt rajongói tábor eléri, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárszereplői koncertezzenek az Arénában!

Orosz Dénes Fotó: Csaba Aknay

Orosz Dénes rendező a Borsnak árulta el egy exkluzív interjú során, minek is köszönhető, hogy minden korosztályban egyaránt bomba sikert arat a film.

„Az alap mindenképpen Demjén Ferenc és az ő dalai. Hasonlóan a Beatleshez, ezek beszivárognak még az anyaméhbe is, azoknak is ismerősek, akik nem hallgatták direkt. A másik ok, hogy az emberek szeretik a zenés filmeket, a musical műfajt. Benne vannak a sikerben a fiatal színészek, a jó kémia is, és amivel még mi sem számoltunk: sokak számára az ifjúságukat hozza vissza, azt élik vele újra. Az egész film egy szerencsés vegyhatás eredménye, amikor minden szépen összeáll. Természetesen a történet, a színészi játék mind kell a sikerhez. És kellett Kirády Attila producer kitartása, aki kezdettől gründolta a projektet” – árulta el Orosz Dénes, a rendező.

