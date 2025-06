Nótár Mary luxusóráján csámcsog a nép

Nótár Mary köztudottan szereti az ékszereket, gyakran látható fellépésein, videóklipjeiben és a közösségi médiában is látványos, csillogó kiegészítőkkel – különösen nagy fülbevalókkal, nyakláncokkal és gyűrűkkel. Az ékszerek stílusa általában illeszkedik a cigányzenei kultúra gazdag, díszes esztétikájához, amit ő büszkén képvisel. Nótár Mary az órák terén is igényes, imádja a kövekkel kirakott darabokat és főleg azokat, amelyek sokkal nagyobbak, mint kellene. Az énekesnő legutóbbi választása is feltűnt a követőinek, akik a TikTokon keresték meg az ország egyik leghíresebb óraszakértőjét, hogy elemezze a szerkezetet. Az eredmény tulajdonképpen mindenkit meglepett, mert bármit is gondoltak Mary órájáról, igazuk volt, és talán mégsem.

Nótár Mary koncertjein és videoklipjeiben is menő órákat hord (Fotó: YouTube)

Nótár Mary ékszergyűjteménye látványos darabokból áll

Az énekesnő órájának elemzésére egy rajongó kérte meg a Beszéljünk órákról TikTok-csatorna szakértőjét, aki egyébként elképesztő népszerűségnek örvend amiatt, hogy bárkinek az óráját képes nagy pontossággal beazonosítani még egy homályos kép alapján is. No, de térjünk vissza Mary említett ketyegőjére, amelyet a Sugarbird gipsy kollekciójának bemutatóján viselt.

Ami nagyon szembeöltő, hogy ez az óra Maryn hatalmas, nem az ő kézméretére való. Bár én önmagában ezt a márkát nem szoktam ajánlani, már csak azért sem, mert ez egy klasszikus divatóra. Ahogy az árából is látszik, ennek a valamikori lista ára olyan 630 ezer forint volt, hivatalos kereskedőktől már most olyan 330 ezer forint környékén vagyis féláron lehet őket megkapni. A piaci ára pedig még ezalatt van, hogy ha el szeretné adni. Bármelyik órát is nézzük ebben az árszegmensben, sokkal jobb ár-érték arányú darabokat lehet kapni. Megbízható nagyobb nevű márkáktól. Értem, hogy azon nem lesz rajta a Versace logója, viszont ha órát akarunk venni, akkor órát vegyünk.

A Nótár Mary dalok kedvelői azonnal felbőszültek

A kíméletlen kritika sokaknak nem tetszett, Mary rajongói szerint azt hord az énekesnő, amit csak akar, és ha ez tetszik neki, hát ezt viseli, még akkor is, ha – szerintük – olyan gazdag, hogy bármilyen drága ékszert megvehetne.