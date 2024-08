Nótár Mary: „Irigyeim kicsinálom!”

Több új felvétellel készül rajongóinak a mulatós énekesnő, aki nemrég azt ígérte, az idei utolsó nyári hónapban tripla dalpremierje lesz. Nos, a várható mesterhármasból az első tételnek nem csak a címét hozta nyilvánosságra Nótár Mary, de azt is elárulta, mikor kerül sor a klippremierre! Sőt, egy kis ízelítőt is adott a bulizós muzsikából, melyhez egy vidámparkban forgattak videót!

Nótár Mary legújabb, CsipiCsupi című dalának klippremierje augusztus harmadik csütörtökén lesz a YouTube-on (Fotó: Bánkúti Sándor)

A CsipiCsupi címet viselő bulinóta videója augusztus 15-én, csütörtökön, 17 órától látható majd a YouTube-on – jelentette be Nótár Mary a TikTok-csatornáján, ahol egy bő félperces részletet is közzétett.

Kedveteket csinálom, irigyeim kicsinálom!

– énekli a mulatós énekesnő az új dalában, melyért máris odáig vannak a rajongók!

„Legjobb!!! Én már hallottam a Campuson, és már nagyon várom, hogy itthon is üvöltsön a tévén!”

– lelkendezik egy hozzászóló.

„Haljak meg..., de szeretem!!!”

– jött tűzbe egy újabb rajongó.

„Már most nagy kedvence a 2 éves kislányomnak!”

– árulta el egy anyuka.

„Ez nagy zene lesz!”

– vélekedett egy kommentelő.

Neked hogy tetszik Nótár Mary legújabb dalának részlete? Már most szólunk, hogy csak óvatosan, ugyanis fennáll a dallamtapadás veszélye!