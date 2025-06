Lukács Miki barátja halálos betegséggel küzd, Varnus Xavér lezárta élete fontos fejezetét

A sztárapuka kutyájánál nemrég három rákot is diagnosztizáltak. Lukács Miki szerint barátjának nem sok ideje van hátra, mivel folyamatosan romlik az állapota. „Jelenleg fájdalomcsillapítókkal él, de ő nem tudja magáról, hogy beteg. Ez pedig nagyon borzasztó, mert mi ugye tudjuk és ő pedig csak nagy szemekkel néz ránk, hogy mi bajunk. Én azonban látom, hogy napról napra romlik az állapota, illetve lassul a mozgása.”

Lukács Miki gyászolni fogja a kutyáját (Fotó: Mediaworks archív)

Lukács Miki kutyája menthetetlen, a Házasság első látásra sztárja kislányával büszkélkedik

„Tiszta apukája, gratulálok” – megmutatta kislányát a Házasság első látásra nagy kedvence. Már a Házasság első látásra című reality legutóbbi évadának elején elárulta Orsi férje, Zoli hogy van egy kislánya. Bár a büszke apuka osztott már meg fotót a gyermekéről a közösségi oldalán, akkor a képen kitakarta a kislánya arcát. Most viszont nem.

Házasság első látásra Orsi és Zoli a műsorban megéltek jó pillanatokat - is (Fotó: Mediaworks archív)

Varnus Xavér lezárt egy fejezetet

Varnus Xavér élete egy fontos és egyben több mint öt évtizedet felölelő szakaszát zárta le kedd este. Erről lapunknak beszélt.

„Hatalmas fejezetlezárás volt számomra a kedd este. A nyitójelenet 1971 szilveszterére datálódik, amikor Rhoda Scott szerepelt egy szilveszteri tévéműsorban. Hétéves voltam és rajongva figyeltem, a nőt, aki az általam már akkor imádott hangszeren játszik, és aki ezzel hihetetlenül népszerű."

Rhoda Scott telt ház előtt búcsúzott a magyar közönségtől (Fotó: Metropol)

Lékai-Kiss Ramóna olyat tett a férjével, amitől a fél ország ledöbbent

Lékai-Kiss Ramóna férje oldalán nemrég egy hotelbe ment, ahol Lékai Máté megviccelte a feleségét azzal, hogy úgy csinált, mintha be akarná őt lökni köntösöstül a medencébe. A színésznő arcán látni lehetett a félelmet, a jelenetet nagyon viccesnek találták a követőik – aztán eljött a bosszú ideje...

Ő nem kímélte a sportolót: ő tényleg belökte a medencébe.

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna szeretik megviccelni egymást ( Fotó: Knap Zoltán)

Gyászolnak a sorozatrajongók: elhunyt a népszerű tévés doktor

Szörnyű hír rázta meg a sorozatrajongókat, ugyanis kiderült, hogy 86 éves korában elhunyt Chris Robinson, a General Hospital és a Bold and the Beautiful sztárja, aki leginkább arról volt ismert, hogy doktorokat alakított – az ő nevéhez fűződik az azóta szállóigévé vált „Nem vagyok orvos, de eljátszok egyet a tévében” mondat is.