Gyászolnak a sorozatrajongók: elhunyt a népszerű tévés doktor

Szörnyű hír rázta meg a sorozatrajongókat, ugyanis kiderült, hogy 86 éves korában elhunyt Chris Robinson, a General Hospital és a Bold and the Beautiful sztárja, aki leginkább arról volt ismert, hogy doktorokat alakított – az ő nevéhez fűződik az azóta szállóigévé vált "Nem vagyok orvos, de eljátszok egyet a TV-ben" mondat is.

Chris Robinson hétfőn halt meg a farmján, Arizonában, a megosztott információk szerint álmában hunyt el, miután megállt a szíve. Negyedik felesége és gyermekei gyászolják az ismert színészt.