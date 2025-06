Lebukott a híres énekes barátnője, szinte semmi sem igazi rajta

Kate kendőzetlenül beszélt arról, milyen esztétikai beavatkozásokat végeztetett magán, s miként változott az arca az évek során.

A 26 éves nő az Instagramon mesélte el, hogy 21 éves koráig csak ajakfeltöltése volt, ám ezt követően elragadta a lendület:

Először orcára, állra és további ajakfeltöltésekre mentem. Teljes arc Botox. Szinte le volt fagyva az arcom, és ez annyira megöregített. 40-nek néztem ki.

– ismerte el, majd hozzátette, hogy csak egy évvel korábban egészen máshogy nézett ki.

Kate orrműtéten is átesett, bár hangsúlyozta, hogy nem volt feltétlenül szükséges: „Mindig is zavarban voltam miatta, ezért döntöttem a műtét mellett” – mondta.

Ma már eltávolíttatott némi anyagot az arcából, de néhányat megtartott a beavatkozások közül, miközben álla és ajka is töltve van, valamint elmondása szerint „még mindig van egy kis botox, de nem túl sok, mert így is vannak ráncaim” – tette hozzá, s azt is elárulta, hogy felhagyott a műszempilla-viseléssel is, írja a Mirror.

A követők valósággal öntötték rá a dicséretet: „Jó látni, hogy ilyen őszinte vagy. Sokan azt hazudják, hogy ez mind csak genetika meg krémek eredménye” – írta egyikük. Egy másik rajongó hozzátette:

Tetszik, hogy mindent elmondasz, amit csináltattál. De ha a helyedben lennék, semmit nem változtattam volna, mert természetesen is gyönyörű vagy!

Egy harmadik megjegyezte: „Ez a fajta átláthatóság fontos, mert a fiatal lányoknak látniuk kell: rendben van, ha valaki átalakítja magát, de fontos, hogy őszinték legyünk erről.”

Kate nyíltsága igazi felfrissülést jelent a művi tökéletesség korában, s rajongói nem győzik dicsérni bátorságát. Egy biztos: a transzparencia, amit ő vállal, sokak számára lehet felszabadító és inspiráló.