Kiss Ernő Zsolt a kamaszlányáról: Nem próbálta kijátszani a szabályokat

Ahogy közeledik a vakáció, szinte minden családban komoly logisztikát igényel az, hogy több mint két hónapig lefoglalják a gyereket. Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt már hónapokkal ezelőtt kitalálta, melyik héten hol lesz a kislányuk, Zoé, vagyis Zuzu.

Nyári Darnika és Kiss Ernő Zsolt kislánya, Zuzu már 13 éves - Fotó: Archív

"Szerencsés helyzetben vagyunk, mert anyukámmal élünk egy családi házban, és mivel idén nyugdíjba ment, rá is számíthatunk. Zuzu már elég nagy ahhoz, hogy néha egyedül is otthon maradjon, és mivel közel lakunk a munkahelyünkhöz, bármikor hazaugorhatunk, ha kell. A táborokat már márciusban és áprilisban elkezdtük nézegetni, ilyenkor szervezzük meg azt is, hogy mikor megyünk Erdélybe a nagyszülőkhöz" – kezdte a hot! magazinnak az édesanya.

Idén nyugisabb lesz a nyaruk - Fotó: Archív

Kiss Ernő Zsolt felesége társaságában szeret a kertjükben tevékenykedni

Darinkáék idén nyugalmasabb nyarat terveznek: imádnak otthon lenni, így szívesen hívják majd át a barátaikat grillezésre, de annak is örülnek, ha csak hármasban napozhatnak a kertben. Az otthonuk és a kertjük szépítgetése számukra igazi örömforrás – ez az, ami igazán kikapcsolja őket.

"Zuzu egyre többet segít, és elképesztő látni, milyen önálló 13 évesen. Betartja a szabályokat, amelyeket közösen lefektettünk. Ha valamiben bizonytalan, inkább megkérdez bennünket, és együtt határozzuk meg, meddig mehet el. Előfordul, hogy hamarabb ér haza, és elkészíti magának az ételt, sőt néha bennünket is meglep vacsorával" – mondta büszkén az édesapa.

Szerintem nem jó taktika, ha valamit erőszakosan tiltunk. A legfontosabb az, hogy olyan bizalmi kapcsolat legyen közöttünk, ahol minden változást megbeszélhetünk.

Darinka óriási átalakuláson esett át - Fotó: Instagram

Kiss Ernő Zsolt lánya bizalommal fordul a szülei felé

Nemrég éppen volt egy ilyen őszinte, bizalmas beszélgetésük, amikor Zuzu valamilyen változást akart, és ezt is megoldották.

"Sokáig nem engedtük, hogy Zuzu az utcán fülhallgatót használjon, és elmagyaráztuk neki, miért veszélyes. Nemrég azonban felmerült benne, hogy mégis használja, és most már engedjük, mert látjuk, hogy odafigyel a veszélyekre. Nagyon tetszett nekünk, hogy a lányunk nem próbálta kijátszani a szabályokat, nem vert át bennünket, hanem a bizalmába fogadott" – mondta Darinka.