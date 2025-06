Szóhoz sem jutottak a rajongók: menyasszonyi ruhában tündökölt Hunyadi Donatella

Modellként is igen sikeresnek mondhatja magát Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella. A fiatal lány diplomás énekesnő, ám már nem egyszer bebizonyította, mennyire sokoldalú tehetség: a Dancing with the Stars versenyzőjeként például a táncparketten mutatta meg, táncosnak sem éppen utolsó.

Hunyadi Donatella lélegzetelállítóan szép menyasszony volt / Fotó: Polyak Attila / MW

Hunyadi Donatella elképesztően szép menyasszony volt

Donatella nemrégiben ismét egy fotózáson vett részt: ezúttal egy gyönyörű menyasszonyi ruhában pózolt a kamera előtt, a szépségével pedig mindenkit sikerült elkápráztatnia.

Mutatjuk a szemkápráztató felvételeket!