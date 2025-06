Dopeman kitálalt: Ilyen a kapcsolata a párjának és a lányának

Dopeman, azaz Pityinger László élete új fejezethez érkezett – és ezt nemcsak érzi, hanem minden porcikájából sugárzik is. A Farm VIP sztárja egy személyes interjúban mesélt boldogságról, szerelemről, apaságról, tésztareceptekről és arról, hogyan születik meg hamarosan egy új dal, amit a szíve diktál.

Dopeman lánya a rapper elmondása szerint rajta is túl fog nőni (Fotó: Markovics Gábor)

Dopeman zenben éli az életét

„Mindig jól vagyok, zenben élek, berakok mindent a rendszerbe” – jelentette ki nyugodt hangon. A rapper azt mondja, ez most egy különösen harmonikus időszak az életében, és ezt főként új párjának, valamint a kreatív energiáknak köszönheti. Szerelme inspirálja legújabb dalát is, amit nem rejteget már sokáig.

„Szeretem, ha látják a boldogságomat, viszont ez a mi belső történetünk” – árulta el Dopeman.

Minden, amit érzek, arról lesz egy dalom, amit a szerelmünk ihletett. Abban minden benne lesz, amit ezzel kapcsolatban át tudok adni

– tette hozzá a rapper.

Dopeman lánya a napokban lesz 18 éves

A dalhoz videoklip is készül, méghozzá már most, júniusban forog a kamera. De itt még nincs vége: „Be szeretném adni A Dal című műsorba is. Nagyon tetszik az, hogy hétről hétre át lehet hangszerelni egy dalt. Ez izgalmas kihívás, és nagyon vonz ez a lehetőség” – árulta el Dopeman.

A boldogságból a családja is részesül. Lánya, Fanni idén tölti be a 18-at, aki már most kristálytisztán látja, merre tart az élete.

Nagyon jól kijön a párommal. Fanni ötéves gimibe jár, jövőre fog érettségizni, de már most biztos benne, hogy kriminálpszichológus lesz. Nagyon magabiztos, határozott elképzelései vannak az életről. Emlékeztet rám, az az igazság. Én is 16-17 évesen tudtam, hogy mit akarok. Csak ő még ügyesebb nálam!

– mesélte büszkén Dope.

Dopeman a Farm VIP-ban is bizonyította, mekkora zen mester (Fotó:TV2)

Éttermet tervez nyitni

„Egyszer szeretnék egy jó helyet nyitni. Már vannak saját tésztareceptjeim is, de hogy erre mikor lesz időm, azt még nem tudom. Reggeltől estig rohangálok” – vallotta be.

Nem csoda, hiszen a Kartell-turné is teljes gőzzel megy, ráadásul a csapattal közös dalt is tervez. Ráadásul egy könyv megírására is leszerződtették. A kötet címe már most sokatmondó: A meg nem keseredés művészete. A zen buddhizmus filozófiáját fogja közérthetően, hétköznapi nyelven megírni.