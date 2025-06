Delhusa Gjon veszélyes helyzetbe került: „Felágaskodott a ló, azt hittem, meg akar gyilkolni”

Delhusa Gjon neve évtizedek óta fogalom a hazai könnyűzenében. A romantikus dalairól ismert énekes több mint 50 éve van a pályán, slágerei generációk emlékezetébe égtek be. Az utóbbi években azonban nemcsak zenei munkásságával, hanem megújult, természetközeli életmódjával is felhívta magára a figyelmet. Visszavonulásról szó sincs – Gjon aktívan zenél, új klipeken dolgozik, koncertezik, miközben vidéki otthonában egy különleges, állatokkal teli kis világot teremtett magának. Ebben társa a nála jóval fiatalabb felesége, Fanni, akivel harmonikus kapcsolatban élnek.

Delhusa Gjon felesége, Fanni is nagy természetkedvelő (Fotó: Knap Zoltán)

Delhusa Gjon életveszélybe került

„Most, ahogy beszélgetünk, az ablakból látom, hogy éppen betörnek egy vadlovat a réten” – kezdte mosolyogva az énekes, majd nevetve hozzátette:

Kétszer vállaltam a segédkezést, harmadszorra már nem, mert felágaskodott a ló és jött felém… meg akart gyilkolni

– árulta el a zenész.

A veszélyes jelenet után gyors döntést hozott: „Mondtam Fanninak, hogy ezt inkább kihagyom, és megyek be gitározni” – árulta el Gjon.

A lovak egyébként mindennapos részei az életüknek.

„Fanninak a lovak a mindenei. Van hat lovunk, abból három bértartott. Gyakorlatilag ő az, aki nagyon kiéli ebbe magát” – mesélte Gjon, aki szemmel láthatóan békére és természetközeliségre vágyott az elmúlt évek zajos sikerei után.

Delhusa Gjon és az új hobbija

Az állatszeretet azonban itt nem ért véget: „Galambjaink is vannak már! Úgy kezdődött, hogy egy galambocska leszállt a házunk szélére és nem ment el. Nagyon szép galamb volt. Harmadik, negyedik nap mondtuk, hogy ez nem lehet véletlen. Azóta röpde is épült, sőt már fürjek is színesítik az udvart. Egy állatsimogató az otthonunk” – foglalta össze nevetve.

Bár a természet közelsége sokat ad a mindennapokhoz, Gjon zenei pályája is lendületben van. Most jelent meg a Ne sírj, kislány új, modern átdolgozása, amelyet Peter Srámekkel közösen jegyez.

„Együtt írtuk. Az az érdekessége, hogy mindketten kiválaszthattuk, kire gondoljunk, amikor azt énekeljük, hogy «ne sírj, kislány, annyi szép vár rád». Ő a szerelmére gondolt, én pedig a kisunokámra” – árulta el az énekes, aki egyúttal megerősítette: remek barátok lettek Srámekkel, olyannyira, hogy még a fiatalabb kolléga házépítését is segíti.