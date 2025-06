„Egy sziklaormon vertünk sátrat” – Delhusa Gjon vadmotoros nomád életet élt

Delhusa Gjon neve Magyarországon generációknak jelent életérzést: a mediterrán lírai kezdetektől a pop‑rock korszakon át vezető útja több mint 50 éve tartogat izgalmakat a magyar zenei életben. Most azonban egy kevésbé ismert oldalát villantotta meg: motorozási szenvedélyéről és nomád életszemléletről vallott, a 2024-ben Artisjus-díjjal jutalmazott előadóművész, aki szerint a hölgyek nem széles vállra és vastag péntárcára vágynak, hanem figyelemre.

Delhusa Gjon felesége jobban szereti, ha a kedvese inkább a szobában gitározik, mint motorozik (Fotó: Pusztai Sándor)

Hiába Delhusa Gjon parkolási balhéja, ő az utazás és a motorok szerelmese

„Tegnap érkeztem haza az európai Harley Davidson fesztiválról. Ezúttal lent volt Pulán, az Isztriai-félszigeten” – mesélte Gjon. Ahogy kiderült, ezúttal nem nagy motoros csapattal, hanem egyetlen barátjával élte meg a szabadságot.

Nomád stílusban éltük le ezt az egy hetet, egy sziklaormon vertünk sátrat a tengerpartnál, úgy, ahogy az az igazi motoros élethez dukál. Nagyon örültem neki, mert társasággal soha nem tudunk ilyen szinten nomádok lenni

– vallotta be az énekes.

Delhusa Gjon Bon Jovi hatására szerezte be Harley Davidsonját New Yorkból, és mintegy 30 éve tagja már a motoros közösségnek. A 80‑as évek végi “másodvirágzását” ez a stílus katalizálta – ugyanaz a szakadatlan szabadságvágy, ami a lírai mediterrán hangzását is jellemezte.

„A Rómeó Júliával indult be újra minden, és jött a “Mindenem a farmerem”, a “Kis csavargó” – igazán rockos korszak ez. De aztán beláttam, hogy nem kell nekem ezt a rockot erőltetni, visszakanyarodtam a mediterrán zene felé” – árulta el a további Delhusa Gjon dalok történetét az énekes.

Kerüli a közösségi médiát

Gjon viszont nem mindenben követte a közönség vagy a korszellem követelményeit. A social mediáról elég sajátos véleménye van:

„A közösségi médiát gyakorlatilag elengedtem. Egyik oldalról azt mondják, hogy hajrá, posztolni kell, menni kell előre, de én azt éreztem, hogy ez egy végtelen versenyfutás az idővel. Folyton túl kell színezni a valóságot, többet kell mutatni, mint ami valójában történik. Mintha egy állandó Színezd újra! játékban élnénk” – fogalmazta meg az előadóművész, aki szerint, ha Koncz Zsuzsa, Demjén Rózsi vagy Zorán is remekül megvan az állandó internetes jelenlét nélkül, akkor ő sem szorul rá.