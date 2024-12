Delhusa Gjon életéről film készül

Jövőre kezdődik a Delhusa Gjon sztoriját bemutató film forgatása, melynek már javában folyik a szereplőválogatása. A Nika se perimeno előadója büszkén mesélt a Metropolnak a készülő vígjátékról, amelyből kiveszi a részét már az előkészületek alatt is.

Delhusa Gjon okkal boldog, filmre viszik karrierjének egy fontos korszakát Fotó: Markovics Gábor

Delhusa Gjon részleteket árult az érkező filmről

A jövő évre kaptam egy filmfelkérést is, szóval nemcsak az év vége, de a következő év is hordoz magában rengeteg meglepetést. Egy olyan mozifilm lehetőségét kaptam meg, ahol gyakorlatilag az életemet dolgoznánk fel, vígjáték köntösben. Nyilván nagyon erősen átellenőrizzük, nehogy bohóckodásba csapjon át, de a vidámságot természetesen nem vetjük meg. 17 jegyzett dalom fog elhangzani a moziban, ezt már biztosan tudom. Ha jók a számításaim, ez azt jelenti, hogy minden hatodik, nyolcadik percben felcsendül egy Delhusa Gjon-dal

– kezdte boldogan a legendás énekes, aki elárulta, hol tart most a film előkészülete.

„Ez a dolog jelenleg a szereplőválogatásnál és a dalok válogatásánál tart. A dramaturg, Pozsgai Zsolt indítványozta ezt a dolgot, ő a magyar filmvilág egyik ismert guruja. Zsolt nagyon tisztel és szeret engem, így jött az ötlet. A Neoton és Demjén Ferenc után most rólam is film készül. Valójában nálam is inkább a korszak kerül bemutatásra” – mondta Delhusa Gjon a Metropolnak.

Delhusa Gjon csupa jóhírrel szolgált Fotó: Máté Krisztián

Télből a nyárba

Delhus Gjon 2025-ben turnéra is indul a tengerentúl egyik legcsodásabb paradicsomába. Vagyis nemcsak a Delhusa Gjon-film tartogat izgalmakat számára.

„Februárban utazom Floridába, Valentin-nap alkalmából lesz egy kisebb amerikai turném, amelynek a vége egy magyar fesztivál lesz. Ezt már – úgymond – bezsebeltük, bár azt szokták mondani a bölcsek, hogy egy koncert akkor van meg, ha visszafelé jössz róla. Pont említették a floridai magyar szervezők, hogy a fesztivál, amin fellépek valójában novemberre volt tervezve, rengeteg előadót meghívtak, a hurrikán pedig közbeszólt. Ember tervez, Isten végez – szó szerint” – mesélte az albán származású magyar énekes.