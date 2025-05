Jön a Metallica Budapestre, vagy csak átverés az egész? Utánajártunk!

Rejtélyes hírek jelentek meg a neten, és rejtélyes plakátok a fővárosban, melyekből egyre többen azt gyanítják: 2026-ban jön a Metallica Budapestre! De vajon tényleg igaz, vagy csak kacsa az egész?

2026-ban visszatér a Metallica Budapestre? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Most akkor jön a Metallica Budapestre vagy sem?

Kezdjük a legelején: az első pletykákat a Metallica budapesti koncertjéről egy, a fővárosban megjelent plakát indította el, melyről valójában semmi nem derült ki, még a banda neve sem szerepelt rajta, csak egy M, amit jó pár éve logóként használ a négyes.

Később a Fémforgács rockmagazin oldalán jelent meg a hír, hogy a Metallica-turné hazánkat is érinti, sőt, rögtön közölték a helyszínt és az időpontot is: 2026. június 16., Puskás Aréna. A helyszín teljes mértékben hihető, és az időpont is, hiszen a banda M72 turnéja jelenleg is tart, és semmi sem indokolná, hogy ne folytatnák jövőre is. Ráadásul már többször lépett fel Magyarországon, jelesül Budapesten a Metallica, így azt sem mondhatjuk, hogy elképzelhetetlen lenne, hogy ide látogassanak. Ugyanakkor a rockoldalról nem sokkal később eltűnt a hír, ráadásul a banda saját honlapján sem szerepel információ semmilyen magyarországi koncertről – igaz, ott semmilyen 2026-os koncertdátum nincs még fent.

A Redditen ugyanakkor tudni vélik, hogy nem csak helyes a 2026. június 16-ai dátum, de beleillik a többi, kiszivárgott koncertdátumba: a Metallica ugyanis állítólag 2026-ban nem csak Budapesten lép fel, de Prágában (június 12.), Varsóban (június 20.) és Bukarestben (június 26.) is.