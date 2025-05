Új tagot köszöntött a királyi család, máris megmutatták a picit – Fotó

Kamilla királyné egy hivatalos eseményen Canterburyben mutatta be új kutyáját, Moleyt, akit februárban fogadott örökbe a Battersea állatmenhelyről, ugyanonnan, ahonnan korábban Bethet és Bluebellt is hazahozta. A 77 éves uralkodóné szenvedélyes kutyabarát, akinek már a koronázási köpenyén is felbukkantak kedvencei, de különösen a Jack Russell terrierekhez fűzi szoros kapcsolat.

Kamilla királyné szokatlan módon, gyorsan pótolta egyik kedvence elvesztését Fotó: Max Mumby/Indigo

Az örökbefogadás azután történt, hogy Beth, akit 2011-ben hozott haza a királyné, 2024 novemberében hunyt el.

Szomorú búcsút veszünk Bethtől, a királynő nagyon szeretett társától a Battersea Dogs and Cats Home-ból, aki nagy örömet okozott legyen szó sétákról, hivatalos eseményekről, vagy a kandalló melletti pihenésről

– búcsúzott a kutyustól a Buckingham-palota novemberben.

Most Moley viszi tovább a hagyományt, egy kicsi, játékos és kissé csintalan keverék, akinek különleges bemutatása már el is kezdődött a nyilvánosság előtt. A Chelsea Flower Show alkalmával Moley neve egy díszburkolaton szerepelt, több híres kutya nevével együtt.

Kamilla februárban hozta haza az új családtagot, akiről egy korábbi múzeumi eseményen csak, annyit mondott, hogy a 8 hetes kis kölyök pont úgy néz ki, mint egy vakond. Susan Mason, egy vakvezető kutya gazdája rákérdezett az új kedvenc fajtájára, amire a királyné nem tudott pontos választ adni.

Jó kérdés, egy kicsit mindenből. Ez egy menhelyi kutyus. Moleynak hívják, mert pont úgy néz ki, mint egy vakond

– mondta Kamilla új kedvencéről.

Az első közös kép a királynéről a kutyussal nemrég jelent meg, a fotón az apró kölyökkutyus Kamilla ölében ül, miközben mindketten mosolyognak a kamerának – írta a Mirror.