Tovább folytatódik Jolly és fia háborúja: „A mai napig nagyon fáj...”

Most én is elkezdhetnék arról beszélni, hogy mondjuk miért nem kerestem sokszor a fiamat, vagy hogy milyen sérelmek értek engem vele kapcsolatosan, de nem akarok konkrétumokba belemenni. Nekem is vannak olyan sérelmeim, amiket a fiam okozott nekem, és ezek nagyon fájnak. Viszont ezeket már többször is felhoztam neki, de azt mondta, felejtsük el őket, mert már régen történtek. Ahogy ő nem tudta elfelejteni a gyermekkori traumáit, úgy én sem tudtam elfelejteni ezeket a rossz élményeket