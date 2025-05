„Harmadik trimeszter, mint...” – pocakos fotókkal üzent Palácsik-Ráthonyi Tímea

Palácsik-Ráthonyi Timi – korábbi nevén Vajna Tímea – az utóbbi időben rengeteg megpróbáltatáson ment keresztül, ami a gyerekvállalást illeti. Ám február végén végre boldogság tölthette be a szívét, mikor béranya segítségével megszületett az első gyermeke, időközben pedig már úton van a második is.

Friss pocakos fotókkal jelentkezett Palácsik-Ráthonyi Timi Fotó: Markovics Gabor

A csinos modell gyakran oszt meg fotókat a gömbölyödő pocakjáról a közösségi oldalán. Palácsik-Ráthonyi Timi most is így tett, ennek pedig apropója is volt, hiszen a kismama már a harmadik trimeszterben van, így közeledik a szülés napja.

Harmadik trimeszter, mint...

– olvasható a modell bejegyzésében, majd ezután egy csibe, egy angyalszárny és egy csillogás emojit tett, amivel minden bizonnyal arra akart utalni, hogy hamarosan világra hozza a gyermekét, ezzel pedig egy új dolog veszi kezdetét az életében.