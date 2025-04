„Megannyi fájdalom és veszteség után” – Vajna Timi belépett a harmadik trimeszterbe, közeledik a szülés napja

Az egész ország nyomon követhette Palácsik-Ráthonyi Tímea elképesztő küzdelmét azért, hogy édesanya lehessen. Andy Vajna egykori felesége mindig is vágyott rá, hogy egyszer karjában tarthassa saját gyermekét, ám néhai férje halálát követően azt hitte, ez már sosem jön össze. Épp ezért, amint újraházasodott, szerelmével egyből próbálkozni kezdtek, ám végül nem jött össze a baba még mesterséges megtermékenyítéssel sem. Egészen 2024-ig, amikor megtörtént a csoda: Vajna Timi kismama lett.

Vajna Timi belépett a harmadik trimeszterbe (Fotó: Markovics Gábor)

A Los Angelesben élő üzletasszony azonban ezt sokáig titkolta, ahogy azt is, hogy béranyát fogadtak, ennek köszönhetően pedig megszülethetett első gyermeke, Ben. Ezt követően derült ki, dupla áldás érte a házaspárt, hiszen már úton van a második gyermekük is, aki kislány lesz. Most pedig arra derült fény Timi legújabb Instagram-posztjából, már nem is kell olyan sokat várni, hogy karjukban tarthassák a lányukat.

Beléptem a harmadik trimeszterbe. Megannyi fájdalom és veszteség után. Áldott vagyok és rendkívül boldog

– írta bejegyzésében Timi, aki egy fotót is posztolt, amelyen jól látszik a hatalmas terhespocakja is.