Gyászol Csepregi Éva, Palácsik-Ráthonyi Timi férje sem bírta könnyek nélkül

Ahogy minden vasárnap, úgy ezúttal is összegyűjtöttük a hét legizgalmasabb híreit. Csepregi Éva, Vajna Timi és Rúzsa Magdi nevét emlegette mindenki az elmúlt napokban, most felidézzük, miért is történt így!

Csepregi Éva gyásza nem enyhült (Fotó: Mediaworks)

Csepregi Éva még gyászol

Csepregi Éva nem múló gyászáról beszélt. Az énekesnő egykori szerelme, a zenész Bob Heatlie halálának második évfordulóján megható emléket osztott meg Facebook-oldalán.

Bob Heatlie emlékére. Két év nagy idő, az élet már nélküled zajlik. Köszönöm a dalokat, nagyszerű fiunkat, Te örökre itt maradsz velünk

– címezte a síron túlra egyetlen fia, Dávid édesapjának.

Elhunyt a gyerekszínész

De a héten egész Hollywood is gyászba borult, ahogy azt a Metropol is megírta: meghalt a Dennis, a komisz színésze. Az elhunyt Jay North az 1959 és 1963 között futott sorozatban formálta meg Dennist, akit Magyarországon a Walter Matthau-féle moziból ismert meg a nagyközönség, míg a fiatalabbaknak egy azonos című rajzfilmsorozat is készült.

Rúzsa Magdi az édesanyját dicsérte

A csupa szív vajdasági énekesnő kedves bejegyzésben mutatta meg, hogy mivel foglalatoskodott mostanában az édesanyja. A mama Rúzsa Magdi hármas ikreinek kedves ajándékot készített: a Bogyó és Babóca című gyerekmese három szereplőjét: Bogyót, Babócát és Vendelt horgolta meg a kisunokáknak: Lujza, Keve és Zalán biztosan nagyon örült a kedves meglepetésnek.

Palácsik-Ráthonyi Timi megosztotta a követőit

Egy másik sztármami, Palácsik-Ráthonyi Timi korábban a nyilvánosság elé tárta teherbeeséséért folytatott küzdelmét, majd amikor megtörtént a csoda, akkor sem hagyta cserben a követőit a rendszeres bejelentkezésekkel. Februárban elárulta, béranya segítségével megszületett első gyermeke, időközben pedig ő maga is várandós lett.

Palácsik-Ráthonyi Timi férje kedves szülinapi meglepetést kapott (Fotó: Markovics Gábor)

Bár férjéről, Zoltánról csak a legritkább estben posztol, ezúttal születésnapja alkalmából nyilvánosan köszöntötte fel: egy édes felvétellel, amin kisfiuk, Ben a kezeire és lábaira boldog szülinapot kívánó héliumos lufikat mozgatja. Míg a férfi alighanem könnyekig hatódott örömében a látottaktól, voltak kommentelők, akik nem helyeselték ennek kitenni a bébit…