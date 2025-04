Csepregi Éva gyásza nem múlik: „Az élet már nélküle zajlik!”

Csepregi Éva és fia, Heatlie Dávid életébe immár két éve, hogy mélységes szomorúság és fájdalom költözött. Súlyos betegség következtében 77 éves korában elhunyt a skót származású Bob Heatlie dalszerző-producer, Csepregi Éva egykori szerelme, és egyetlen fia édesapja.

Csepregi Éva ahogy tavaly, idén is megemlékezett egykori szerelméről és hálát adott a közös élményekért Fotó: Végh István/Mediaworks archív

Csepregi Éva: „Te örökre itt maradsz velünk”

Csepregi Éva egykori szerelme, Bob Heatlie halálának második évfordulóján megható emléket osztott meg Facebook-oldalán.

Bob Heatlie emlékére. Két év nagy idő, az élet már nélküled zajlik. Köszönöm a dalokat, nagyszerű fiunkat, Te örökre itt maradsz velünk

A Neoton Família énekesnője korábban a Borsnak mesélt Bobbal kapcsolatos életéről és arról a nehéz döntésről, amikor végül közös fiukkal, Dáviddal visszaköltöztek Magyarországra. Éva korábbi szerelme, Erdős Péter halála után ismerte meg Bobot, akitől 1992-ben született közös fiúk. Bob Heatlie és Csepregi Éva közös életüket Nagy-Britanniában élték. Éva életében meghatározó volt a zene és bár nem volt könnyű döntés, úgy érezte, hogy akkor tud igazán kibontakozni, ha Bobbal külön válnak és Magyarországon folytatja életét.

Csepregi Éva jó kapcsolatot ápolt Heatlie Dávid édesapjával, halála után így búcsúzott:

Drága Bobby, április 8-án itt hagytál bennünket. Felfoghatatlan, hogy nem vagy velünk. A szeretet, Dávid fiunk és a sok csodálatos dalod örökre összeköt bennünket. Fájó szívvel búcsúzom.

A művésznő minden emlékezésében kiemeli, a legnagyobb kincset kapta Bobtól, csodálatos, közös gyermeküket.

Az élet megy tovább, de a család mindennapjaiban ott él Bob is Fotó: Mediaworks Archív

Heatlie Dávid édesapja elvesztését nehezen dolgozza fel

Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid a Bors megkeresésére elárulta, nem szeretne beszélni a nyilvánosság előtt a két éve bekövetkezett tragédiáról. A fiatal jó kapcsolatot ápolt édesapjával, rendszerint látogatta őt Skóciában és az ottani családjával is közeli kapcsolatot ápolt. Bob nem csupán édesapa, de példakép is volt számára, akivel életfelfogásuk, az emberekhez, helyzetekhez való hozzáállásuk és humorérzékük is nagyban hasonlított. Édesapja büszke volt, hogy megélhette fia érettségijét és ott lehetett gyermeke esküvőjén, Budapesten. Heatlie Dávid felesége, Dóri is jó kapcsolatot ápolt Bobbal, aki boldog és kiteljesedett életet kívánt a fiatal párnak.