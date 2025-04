Ezt nem láttuk jönni: édesanyja válóperes ügyvédeit fogadta fel Vilmos herceg

A brit királyi családból III. Károly király kisebbik fia, Harry herceg az, aki sokak szemében a família fekete bárányává vált, miután feleségével, Meghan Markle-lel együtt maga mögött hagyta az Egyesült Királyságot, majd többször is botrányos kijelentést tett nyilvánosan a család tagjairól. Ezzel nem csupán a rokonságát, de a királyi család rajongóit is magára haragította. Bátyja, Vilmos herceg viszont továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend, akárcsak a felesége, Katalin hercegné: többek közt a lojalitásuk és a felelősségvállalásuk miatt. Ezek után igencsak sokkolóan hatott, amikor fény derült arra, hogy a walesi herceg azt a jogi céget bízta meg az ügyei intézésével, amely egykor édesanyjának, Diana hercegnének is dolgozott a válásakor, ezzel pedig egy hagyományt tört meg.

Vilmos herceg és Katalin hercegné / Fotó: AFP

A londoni székhelyű Mishcon de Reya cég képviselte Dianát, amikor 1996-ban, meglehetősen viharos körülmények között elvált az akkori Károly hercegtől. A döntés, hogy Vilmos most ugyanazt az irodát bízza meg, jelentős eltérés a királyi precedenstől, mivel Vilmos így már nem a palotához hagyományosan kapcsolódó jogi csapattal dolgozik majd együtt – írja a Life.hu.

Vilmos a saját lábára akart állni. Nem akarta továbbra is az apja ügyvédjeit használni. Ennyire egyszerű a dolog. A maga ura akar lenni

- súgta meg egy forrás a Daily Mail királyi tudósítójának.

Vilmos herceg másképp akarja intézni a dolgait, mint az apja, és szeretné, ha az emberek másként látnák őt és Katalint, mint Károly királyt és Kamillát

- tette hozzá a herceghez közel álló forrás.