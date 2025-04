Katalin hercegné szakított a hagyományokkal

A királyi család élete tele van protokollokkal és szabályokkal, amelyek a hagyományokat kívánják betartatni, és ha azokat valaki megszegi, akkor általában „minimum csúnyán néznek rá”. Katalin hercegné azonban az elmúlt évek során a brit monarchia modern korában többször ellent mondott a protokollnak. Most sem volt ez másként anyák napján, amit az Egyesült Királyságban a nagyböjt negyedik vasárnapján ünnepelnek. Vilmos herceg felesége ugyanis nem egy szokásos, tökéletes családi fotót posztolt, hanem egy rövid videót, amivel a természetet élteti.

Ismét megszegte a protokollt Katalin hercegné (Fotó: AFP)

Katalin hercegné Instagram-posztjában igazi angliai tájképek jelennek meg: erdők, mezők, tengerpartok és az óceán. A meseszép művészi alkotás, amelyben még egy ködbe burkolózó apró katicabogarat is észrevenni, vélhetően két, különleges helyen készült felvételt is tartalmaz. Az egyik ilyen egy norfolki videórészlet, amelyen látható a walesi hercegi pár is.

Az egyik jelenetben Katalin egy fa törzsére helyezi tenyerét, mintha csak a természet pulzusát szeretné érezni, míg a másikban Vilmos herceg két kutyával sétál egy mezőn át, a természet és az ember közötti harmonikus kapcsolatot sugallva

– írja a Life.hu, hangsúlyozva, az egész poszt és a hozzá tartozó videós anyag annak fényében nyer új értelmet, hogy Katalin többször is kiemelte, rákkal való küzdelme során többször is a természetben talált erőt és vigaszt. Épp ezért, amikor kemoterápiás kezelései végén közölte, remisszión van, annak bejelentését is a brit Természettudományi Múzeumban tette, hangsúlyozva a természet erejét és szerepét a testi, lelki és szellemi egészsége megőrzésében.​