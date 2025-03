Katalin hercegné élete legnagyobb megmérettetése előtt áll, ám a szakértők szerint felkészült rá

Emésztgessük: szinte napra pontosan 13 év telt már el azóta, hogy Katalin hercegné először szólalt meg nyilvánosan a királyi család tagjaként. Azt pedig még kevesen hinnék el, ha azt mondanánk, hogy végig zavarban volt és szinte alig volt érthető a mondanivalója, annyira izgult. Ezzel szemben mit látunk jelenleg? Azt, hogy a királyi család legnépszerűbb tagjaként emberek ezrei előtt is határtalan önbizalommal, választékosan és mosolyogva beszél bármikor. Szinte már a trónörökös, Vilmos herceg van a háttérbe szorulva azokon a rendezvényeken, amelyeken a csodálatos felesége is megjelenik. A királyi család szakértői szerint ez egyértelműen azt mutatja, hogy Katalin tudatosan felépítette magát a 13 év alatt és most már készen áll élete legnehezebb feladatára, hogy királynévá váljon.

Katalin készen áll az királyné szerepére - állítják a szakértők /Fotó: AFP

Katalin nyilvános beszédstílusa nagyon messze van attól, amilyenek a korai próbálkozásai voltak. Beszédei immár természetes varázst és lelkesedést tükröznek. Nem kis teljesítmény hozzászokni, hogy a világ legnagyobb nyomásával terhelt közéleti szereplő vagy, Anglia leendő királynéja

- árulta el a szakértő a Mirrornak, aki rámutatott arra is, hogy a hercegnének a nyilvános beszédek mellett számtalan olyan feladata lett az elmúlt években, amiket kevés háromgyermekes édesanya tudna ilyen precizitással megoldani. A teljesség igénye nélkül: egy katonai ezred tiszteletbeli ezredese, a gyermekek mentális egészségéről szóló szervezetek szószólója és aktivistája, a gyermekek fejlesztésével foglalkozó alapítványok pártfogója és szervezője, és ezenkívül még számos olyan jótékonysági rendezvény mecénása, amelyek a rászorulóknak segítenek.

2012-es beszéde után még arról beszélt Katalin, hogy idegtépő volt a számára a beszéde és ideges volt végig, pedig elsőnek még "csak" egy Gyerek Hospice ház dolgozói és betegei előtt kellett megszólalnia

- tette hozzá a szakértő.

Az azóta eltelt években Katalin számtalanszor került fel a világ top 10 legnagyobb divatikonjainak a listájára, kétszer a People magazin még a legjobban öltözött hírességének is megválasztotta, emellett pedig nem elhanyagolható tény az sem, hogy 2011 februárjában a világ legtöbbször keresett kulcsszava Katalin hercegné neve volt. A tavalyi évben pedig a daganatos betegségének kiderülésével, majd az azutáni visszatérésével a hercegné még azoknak az embereknek is a kedvencévé vált, akik esetleg korábban nem kedvelték a trónörökös feleségét - zárta sorait a lap.