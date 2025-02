Most jött a nagy bejelentés Katalin hercegnéről, Vilmos sem tétlenkedik

A walesi hercegné tavaly márciusban jelentette be egy műtétet követően, hogy daganatos betegséggel küzd, amit követően kemoterápián esett át. Mostanra véget ért a kezelés és remisszióban van. A rákellenes világnapon egy megható üzenetet is megosztott követőivel: „Ne felejts el törődni azzal, ami a betegségen túl van.” Nem sokkal Katalin előtt az uralkodó is megtudta, hogy rákkal küzd, III. Károlynak azonban még idén is szüksége van rákkezelésre.