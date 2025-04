Szulák Andrea lánya, Rozina nagykorú lett – Megható üzenettel köszöntötte az édesanyja

Szulák Andrea számára idén különösen megható pillanatot hozott a tavasz: gyönyörű lánya, Gyarmati Rozina betöltötte a 18. életévét, hivatalosan is felnőtté vált. A jeles alkalmat a színész-énekesnő most is egy szívhez szóló poszttal ünnepelte közösségi oldalán, ahogy az már hagyománnyá vált az elmúlt években.

Szulák Andrea minden évben megható gondolatokkal köszönti fel lányát a közösségi oldalán is Fotó: Mediaworks archív

Szulák Andrea gyermeke felnőttkorba lépett

Szulák Andrea Instagram-oldalán idén is kedves szavakkal köszöntötte lányát születésnapján.

A MINDEN vagy nekem! A szavaim elfogytak… a csodákra úgysincsenek szavak! Isten éltessen, drága Tündérem!

– írta Andrea az ünnepi bejegyzésében, amelyhez egy gyönyörű, friss fényképet is mellékelt Rozináról. A poszt néhány óra alatt elárasztotta a közösségi médiát szeretetteljes üzenetekkel és lájkokkal, a rajongók pedig ismét elámultak a fiatal lány szépségén.

Szulák Andrea évről évre szokássá tette, hogy közösségi oldalán is felköszönti a lányát. Tavaly például így írt róla:

A világ legszerencsésebb anyukája vagyok! Minden pillanatban hálát adok érted a Jóistennek! Nagyon szeretlek, kis-nagylányom!

Ez a mély, szívből jövő szeretet most is átsüt minden egyes sorból. Rozina nemcsak szépségével, hanem tartásával, finomságával is elkápráztatja mindazokat, akik figyelemmel követik életét. Már gyermekkora óta a rivaldafény kíséri, ám mégis természetes maradt, megőrizve saját egyéniségét. Jóllehet, édesanyja is gondosan ügyel arra, hogy lánya ne kerüljön a sajtó kereszttüzébe és tartsák tiszteletbe a fiatal magánéletét.

A színésznő esetenként a fontosabb életeseményekről megoszt a bejegyzéseket, így például decemberben a lánya szalagavatójáról is posztolt megható képeket, nemrég pedig a Budapesti Operettszínházban bemutatott Hófehérke táncjátékról jelentkezett elegáns és barátságos anya-lánya képpel.

A közösségi oldalakon gyakran írják, mennyire hasonlítanak, mintha csak tükörképei lennének egymásnak és rajongók százai jegyzik meg Szulák Andrea és Rozina közötti különleges az összhangot.

A színésznő jövő év elején óriási Aréna koncertre készül Fotó: Móricz István / Mediaworks archív

A színésznő lánya is céltudatos, határozott személyiség

Szulák Andrea gyermekkorában jellemében nagyon különböző volt lányától, de Rozina külső jegyeiben örökölte édesanyja szépségét. A fiatal lányt a színház és éneklés világa sosem vonzotta igazán; ő inkább az üzleti élet felé fordult. Nagy tervei vannak: külföldön szeretne továbbtanulni marketing és üzleti szakon. Rozina részéről felmerült az is, hogy Andrea egy időre követhetné őt, hogy támogassa ebben az új életszakaszban.