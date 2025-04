Rúzsa Magdi megmutatta az ikreit – ezúttal szemből is készültek fotók

„Boldogság morzsák, új kezdetek, szeretet, otthon, Vajdaság” – írta friss Instagram-bejegyzésében Rúzsa Magdi, aki a húsvéti ünnepeket a határon túl töltötte a családjával.

A Vajdaságban töltötte a húsvétot Rúzsa Magdi és családja

Az énekesnő több képet is közzétett az ünnepi időszakból, melyeken az ikrei, Lujza, Keve és Zalán is látható, ráadásul ezúttal szemből is készülte fotók. Öröm látni, ahogy a gyerekek a kiskacsákkal vagy a kenyérkészítés rejtelmeivel ismerkednek – kézközelből.

„Ezek az igazán fontos élmények... Erre mindig emlékezni fognak! Vajdaság, család, kenyérsütés...”

– dicsérte az énekesnőt egy hozzászóló.

„Annyira jó, igazi élmények, az én kislányom krumplit vetett nagyival felvidéken”

– jegyezte meg egy újabb hozzászóló.

„Fantasztikus képek!”

– lelkendezett más.

„Micsoda nagyok már a gyerekeid!”

– csodálkozott rá Rúzsa Magdi ikreire egy kommentelő.

„Ez annyira gyönyörű!”

– írta valaki.

