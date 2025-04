„Sok boldogságot kívánok a gyönyörű szép gyermekekhez” – tündéri felvétel készült Rúzsa Magdi hármas ikreiről, így még biztos nem láttad őket

Szinte már mondani sem kell, hogy Rúzsa Magdi mellett már ikreinek is legalább akkora rajongótáboruk van, mint híres édesanyjuknak.

Rúzsa Magdi Fotó: Mate Krisztian

Ez persze nem is csoda, hogy a kis Lujzi, Keve és Zalán minden egyes alkalommal ellopja a show-t az énekesnő elől, ha feltűnnek a közösségi oldalain, még úgy is, hogy az arcukat igyekszik mindig elrejteni a kíváncsi tekintetek elől. Így történt ez a Megasztár ítészének legújabb Instagram-bejegyzésénél is, a rövidke kis videóban az látható, ahogy az ikrek, akár a kiskacsák biciklivel próbálják követni az anyulájukat, aki előttük szalad az úton.

A tündéri felvétel alatt pedig pillanatok alatt megjelentek az olvaldozó és dicsérő kommentek a kicsik láttán.

"Magdi!! Imádom ezt a postot!!"

"Fantasztikus érzéssel töltenek el a gyerekeid és vele Te is!"

"Sok boldogságot kívánok a gyönyörű szép gyermekekhez. Nagyon ügyesek!!!Anyukát meg megfuttassák!!! Így szép az élet...."

"Ez a boldogság, édesek..."

"De jó látni benneteket! Gyönyörű szép Család vagytok!"

- írták mások mellett.

A csodás kis videót pedig itt meg is nézheted: