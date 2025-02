Rúzsa Magdi és a férje külföldre szökött: így romantikázik a háromgyermekes házaspár

Már két hét sincs hátra Rúzsa Magdi dupla Aréna-koncertjéig (február 21-22.), az énekesnő pedig úgy döntött a férjével, hogy elszöknek egy picit az olaszországi Velencébe romantikázni. Bár az időjárás esőáztatta utcákkal várta a házaspárt, ők nem estek kétségeb, sőt: gondolába szállva élvezték a vízre épült város varázsát.

Velencébe szökött férjével Rúzsa Magdi

A gondolázásról egy gyorsított felvételű videót is megosztott az énekesnő az Instagram-oldalán. Majd a frissen készült képekből is „átnyújtott” egy csokorra valót!

A fényképek között találni közös fotót is a házaspárról, de kávézós, madaras és tiramisus felvételnek is jutott hely. Az egyik rajongó meg is jegyezte:

„A kedvenc városomban vagytok!”