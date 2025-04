Katalin hercegné ezt eszi a rákbetegsége óta

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész világ aggódott Katalin hercegnéért, amikor 2024 elején nyilvánosság elé állt rákdiagnózisával. Azóta már jó hírrel is szolgált a rajongóinak: felgyógyult a betegségből, s azóta még inkább egészségtudatosabban él. Most az is kiderült, milyen ételeket fogyaszt előszeretettel.

Kiderült, Katalin hercegné milyen ételeket fogyaszt a rákbetegsége óta (Fotó: AFP)

Katalin hercegné alig eszik húst

Vilmos herceg felesége embert próbáló éven van túl, de úgy fest, legyőzte a gyilkos kórt. Nem meglepő, ha azóta még jobban odafigyel magára, így az étkezésére is. Ugyan nem lett teljesen vegetáriánus, de nemrég elárulta, ebédre legtöbbször húsmentes ételeket fogyaszt, és nassolás gyanánt is gyakran rágcsál nyers zöldségeket és gyümölcsöket, egyik kedvence pedig a rendkívül jótékony hatású goji bogyó: a magas C-vitamintartalmú bogyót, amit afrodiziákumként is számontartanak. Reggelire pedig legszívesebben friss zöldségből és gyümölcsből készült smoothie-t hörpölget.

De egy megosztó ételnek is nagy rajongója. Míg sokan viszolyognak a nyers hal megevésének gondolatától is, Kate nagy rajongója a sushinak is.

A napokban Vilmos herceg egy londoni japán étteremben vendégeskedett, ahol a japán séf lazacos fogását kóstolta meg:

„Lenyűgöző! Köszönöm!” – dicsérte a finom falatot, majd elárulta: „A feleségemmel rajongunk a sushiért.”

Katalin hercegné a legkülönbözőbb nemzetek konyháiért rajong (Fotó: i-Images/eyevine)

De Katalin az indiai konyhának is nagy imádója, ő maga is gyakran készít otthon például curry-t, ami Sarolta hercegnő nagy kedvence, a kislány jól bírja a fűszeres fogásokat. Bátyja, György herceg pedig az olasz konyhát részesíti inkább előnyben, nagy kedvence a carbonara spagetti.