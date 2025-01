Hihetetlen: ennyit változott az elmúlt 5 évben a szülinapos Katalin hercegné – galéria

Január 9-én ünnepli 43. születésnapját Katalin hercegné, az évforduló alkalmából pedig férje, Vilmos herceg megható szöveget fogalmazott meg a hivatalos Instagram-oldalukra.

Katalin hercegné 43 éves lett (Fotó: i-Images / eyevine)

Tette mindezt egy új kép kíséretében, amin Katalin a fekete-fehér árnyalat ellenére ragyog, magabiztosan mosolyog. Mindezt azok után, amilyen borzalmas évet hagytak maguk mögött a tavalyi diagnózisát követően, amikor is kiderült, hogy Katalin hercegné rákos.

„A világ legnagyszerűbb feleségének és édesanyjának. Az erőd, amit tavaly mutattál, felülmúlhatatlan. György, Sarolta, Lajos, és én rendkívül büszkén vagyunk. Boldog születésnapot Katalin. Szeretünk téged, Vilmos” – írta a hivatalos posztban a szerelmes Vilmos herceg.

Katalin hercegné tavaly márciusban jelentette be, hogy beteg

Katalin hercegné márciusban, egy videóüzenetben jelentette be, hogy rákos beteg, ez pedig az egész világot sokkolta. Nemcsak a családja, de a közvélemény is egy emberként állt mellé, és mindenki remélte, hogy minél előbb felépül.

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt, 2023. január közepén hasi műtétet hajtottak végre Katalin hercegnén, az első vizsgálatok nem állapítottak meg rákot, de az operáció után kiderült, hogy mégis arról van szó. A Kensington-palota is kiadott egy rövid közleményt, amiben leírták, hogy a daganat típusát nem hozzák nyilvánosságra. A felvételen Katalin megemlítette, hogy már február végén megelőző kemoterápiás kezelést kapott, és pozitívan tekint a gyógyulására, jól érzi magát és napról napra erősebb.

A hírek szerint Katalin a születésnapját az otthonukban, Windsorban tölti. Jennie Bond királyi szakértő szerint azonban így is hektikus nap elé nézhet a hercegi család:

„A születésnapja iskolai napra is esik, úgyhogy hektikus lesz mindhárom gyereket iskolába vinni, hozni, ünnepelni. De Vilmos talán talált időt arra, hogy meglepje Katalint egy reggelivel az ágyban, mielőtt iskolába kellett vinni a gyerekeket. Egy rózsa a tálcán, esetleg néhány luxus, pihentető fürdő termék. Továbbá szerintem a szüleit is látni akarja majd, miután ők is fontos szerepet játszottak a felépülésében tavaly. És szerintem épp ezért ők is valami különlegessel készülnek a hercegné számára” – idézi őt a Mirror.