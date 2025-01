Itt a szexi pasik rangsora: Vilmos herceg lenyomta Dwayne Johnsont és Vin Dieselt

Megjelent a legszexibb tar/kopaszodó pasik listája, melynek élén Vilmos herceg végzett nA köztudottan kopaszodással küzdő herceg Dwayne Johnsont és Vin Dieselt is a maga mögé utasította, miközben ritkuló hajához szakállat növesztett.

Hiába siratta meg Sarolta hercegnő apja szakállát, úgy tűnik, Vilmos bátran vállalja új kinézetét. (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

Vilmos haját 11 évig Joey Wheeler vágta a herceg otthonában, de már Katalin hercegné fodrászától, Richard Wardtól is kapott tanácsot ritkuló hajára. Vilmost a közelmúltban harmadszor is az év legszexibb kopasz férfijának választotta a Reboot Online PR-ügynökség, melynek ranglistáján a herceg megelőzte Dwayne Johnson hollywoodi sztárt, Thierry Henry francia futballedzőt és Vin Diesel amerikai színészt is. A Reboot Online PR-ügynökség tanulmánya különböző tényezők alapján rangsorolta a világ leghíresebb kopasz férfiait, többek között a fej fényessége, az arc arányai, a magasságuk és a mosolyuk alapján.

Vilmos majdnem tökéletes 9,9 pontot ért el 10 pontból. A kutatás figyelembe vette a közösségi média véleményét és a szexi keresőszó globális érdekeltségét is. Vilmos legutóbbi afrikai útja során megjelent az Earthshot díjátadó zöld szőnyegén, ahol sármos megjelenésével rengeteg új rajongót szerzett.

Vilmos korábban 2021-ben szerezte meg az első helyet, de 2022-ben a második helyre csúszott vissza, majd 2023-ban visszaszerezte a koronát. Az idei helyezés a harmadik alkalom, hogy a herceg első helyen szerepel – írta a Daily Mail.

Íme az 2024-es toplista:

1. Vilmos herceg

2. Dwayne „The Rock” Johnson

3. Shaquille O'Neal

4. Kelly Slater

5. Terry Crews

6. Danny DeVito

7. Samuel L. Jackson

8. Thierry Henry

9. Stanley Tucci

10. Vin Diesel