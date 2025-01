Katalin walesi hercegné úgy döntött, hogy 2025-ben új irányt ad az életének, és jobban koncentrál arra, hogy olyan dolgokat tegyen, amik boldoggá teszik őt, hogy minőségi időt tudjon tölteni a családjával. A hercegnéről eddig is köztudott volt, hogy nagyon odafigyel rá, hogy elsősorban családanya legyen, és csak másodsorban hercegné, de most úgy tűnik, a daganatos betegsége hatására több dolgot is átértékelt az életében.

Katalin hercegné még inkább a családjára és a magánéletére akar koncentrálni az idei évben

Fotó: Chris Jackson/Getty Images

Az Express.co.uk számolt be róla, hogy a kihívásokkal teli 2024-es év után Katalin hercegné úgy vág bele a 2025-ös évbe, hogy konkrét célokkal és tervekkel akarja átszervezni az életét. Egyensúlyba szeretné hozni például a magánéletét, a munkáját, és a szülői feladatait.

Még a korábbinál is nagyobb hangsúlyt akar fektetni Katalin a saját családja, és a királyi család közti egyensúly megtartására. Finom, de nem jelentős változásokra kell készülnünk, például a megjelenései száma biztosan nem fog növekedni drasztikusan. Egyszerűen nem fog ugyanúgy visszamenni dolgozni, mint korábban

– nyilatkozta Katalin hercegnéről Rebecca English királyi író, aki a munkája mellett több családtaggal is személyes barátságot ápol.

Lehetetlen átélni egy ilyen traumát anélkül, hogy az ne változtatná meg az ember hozzáállását a dolgokhoz. Nincs mérlegelési lehetőség, amikor közlik veled, hogy rákos vagy, miközben fiatal vagy és van egy családod, akit meg kellene védened

– zárta sorait az író.