A Farm VIP szerda esti epizódjában végérvényesen egymás ellen fordult mindenki. Természetesen nem konkrétan, csak annyi történt, hogy a piros és sárga csapatot felszámolták, így mostantól mindenki saját magáért játszik, vagyis azért, hogy megnyerje a főnyereményt. Az eredetileg 15 milliós gázsi mostanra tizennégyre csökkent, mivel Leó a legutóbbi kihívást megnyerte és egymilliót zsebre tehetett magának.

Farm VIP 5 évad: megszűntek a csapatok, a pirosak és a sárgák már mindannyian a parasztházban vannak (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: Ezentúl nincs kegyelem

A szerda esti ügyességi kihívásban egy billenő asztalra kellett élével felpakolni hat óriás dominót egyesével úgy, hogy kötélen fogva tartják az asztalt vízszintesen. A feladat egyébként óriási koncentrációt és fegyelmezettséget igényelt, többeknél kiverte a biztosítékot. Leo azonban elképesztő türelemmel vitte végig a dolgot, a többiek szinte már drukkoltak neki, hogy fejezze be, mert ők nem tudták. Nagy Zsolt aztán hezitálás nélkül döntött úgy, hogy a termelési feladat könnyítése helyett magának kéri az egymilliós jutalmat, de láthatólag a többek ezen cseppet sem akadtak fent, mint mondták: ők ugyanígy döntöttek volna.

Leo hiába volt eddig keménykezű csapatvezető, a csütörtök esti adásban nála is betelik a pohár (Fotó: Tv2)

A pirosak vezetőjéről egyébként eddig is tudni lehetett, hogy nem akármilyen fából faragták, hiszen keményen beleállt a termelési feladatokba, nem hagyta lazsálni a csapatát; dacára annak, hogy többször is megkapta: a sárgáknál több a vidámság és jobb a hangulat. Nagyon úgy tűnik azonban, hogy Leo is a feszegeti kimerültségének határait, az előzetesből ugyanis kiderült, hogy bizony nála is elszakad a cérna: a rövidke bejátszásban épp azon dühöng valakivel kapcsolatban, hogy „egész nap fekszik, tényleg nincs igazság a Földön”. Hogy kire gondol, azt csak sejteni lehet, mindenesetre a következő képkockákban már azt láthatjuk, hogy sírva borul ki:

Csak azt szeretném megmutatni, hogy a munka igenis ér valamit!

De nem Leo lesz az egyetlen, akinél eltörik a mécses: Aurelio gyakorlatilag a kamerák előtt omlik össze zokogva, annyira hiányzik neki a kislánya. Hogy mi sül ki az egyre feszültebb, drámai helyzetekből és hogyan alakul a Farm VIP szereplők sorsa, az kiderül a csütörtök esti epizódból.