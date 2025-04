Döbbent csend: ez a páros esett ki A Nagy Duett műsorából

Újabb vasárnap, újabb izgalmakkal teli adás: ez volt A Nagy Duett 2025-ös, hetedik évadának hatodik élő adása. Kétségtelenül sok emlékezetes és érzelmes pillanatban lehetett részünk. Ezúttal az öt páros két-két duettet adott elő, megelevenedett itt a Rapülők, a Hip-Hop Boyz, vagy éppen T. Danny is.

A hatodik adás győztese a zsűri és a közönség pontszámainak összegzése értelmében Mihályfi Luca és Hegyes Berci lett. A múlt heti műsorban is ők nyertek.

Sajnos azonban nem csak győztesekről, hanem vesztesekről is szólt a műsor. Ahogy a korábbiakban, úgy most is volt egy páros, akinek az április 20-ai volt az utolsó fellépése versenyzőként. A veszélyzónába Sydney van den Bosch - Pető Brúnó és Radics Gigi - Visváder Tamás került.

A Nagy Duett hatodik adásának kieső párosa végül Radics Gigi - Visváder Tamás lett.