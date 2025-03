„Kérdeztem a lányomat, hogy hol ismerkednek a magamfajta ötvenesek” – R. Kárpáti Péter kipróbált egy netes társkeresőt

Hot!: Idefelé jövet felfigyeltem egy plakátra a Vissza a múltba című előadásodról, ami egy életmese.

R. Kárpáti Péter: Amikor az ember elér egy bizonyos kort, óhatatlanul kényszert érez arra, hogy összegezzen. Nálam is annyi élethelyzet, történet, felismerés jött össze a hatvankét évem alatt, ami egyszerre szórakoztat, elgondolkodtat és elérzékenyíthet. Ezt felfűztem egy egész estés, kétfelvonásos előadásra, ahol a közönség az egyik pillanatban elérzékenyül, a másikban kacag: olyan, mintha lelki és szellemi hullámvasúton ülnél – mint amilyen az élet maga. Archív videófelvé­telek, emberi történetek, vidám helyzetek, meg aztán megannyi dal, próza is tarkítja az „Önáltató estemet”!

Az ikonikus sorozat után több könyvet is írt – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

R. Kárpáti Péter lánya segített a párkeresésében

Hot!: Akkor nemcsak szakmai, hanem magánéleti történeteket is elmesélsz?

R. Kárpáti Péter: Persze! Beszélek a gyerekeimről, kapcsolataimról – szinte mindenről, ami velem történt. Mondom is benne, hogy ha kérdezik, hogy milyen lesz a házasság, néha válaszul azt mondják; majd elválik! (Nevet.) Mesélem például, hogy válásomat követőn kérdeztem Rebekát, a lányomat, hogy hol ismerkednek a magamfajta ötvenesek. Kipróbáltam egy netes társkeresőt, majd elfelejtettem a jelszavamat, és miután megismerkedtem a mostani párommal, még mindig vonták az előfizetési díjat. Különös, de a legfurább élethelyzetekhez is mindig talál az ember egy oda passzoló dalszöveget, lírai verset.

Hot!: A válásod után hiszel még a házasságban?

R. Kárpáti Péter: A válás nyilván nem egy diadalmenet, de utólag egy fricskával el lehet ütni. Egyébként inkább a valakihez tartozásban hiszek. Ezt embere válogatja, mert tudok olyanról is, aki nagyon jól elvan egyedül is. Nekem mindig kellett, hogy legyen valaki mellettem. Nem tudom, hogy a pszichológia nyelvén ez mennyire kapcsolatfüggőség a részemről, de mindig szükségem volt a lelki simogatásra és a szeretetre. Ez talán betudható annak is, hogy apám korán elhagyta a családot, és anyukám nem ment többé férjhez, egyedül nevelt fel engem. Érdekes módon az apakép hiánya sosem jelentkezett nálam, annak ellenére, hogy az osztálytársaimnak általában két szülőjük volt, de nekem tök természetes volt, hogy csak anyukám van. Apukám azóta el is hunyt.